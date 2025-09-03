Aeropuerto de Cancún, entre los 3 mejores en América Latina

Por volumen de pasajeros

Solo está detrás del de la CDMX y del de São Paulo-Guarulhos, en Brasil

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Aeropuerto Internacional de Cancún ha reafirmado su posición como uno de los principales nodos de conectividad aérea en América Latina, al ubicarse en el tercer lugar regional por volumen de pasajeros movilizados durante los primeros siete meses de 2025. Con un total de 18.1 millones de viajeros, la terminal aérea se sitúa solo por detrás del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y del Aeropuerto de São Paulo-Guarulhos, en Brasil.

De acuerdo con el reporte del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún, Cancún comparte el podio con dos gigantes de la aviación latinoamericana:

– Ciudad de México (AICM) 25.6 millones

– São Paulo–Guarulhos, Brasil 22 millones

– Cancún México 18.1 millones

Este desempeño coloca a México como el único país con tres aeropuertos en el top 10 regional, entre más de 370 terminales aéreas en América Latina y el Caribe.

Aunque Cancún reportó una disminución del 3.7 % respecto al mismo periodo de 2024 (cuando movilizó 18.7 millones de pasajeros), la tendencia muestra una recuperación progresiva. La caída mensual pasó de -7.2 % en febrero a -3.7 % en julio, lo que sugiere que en octubre podría igualar las cifras del año anterior.

Las estimaciones indican que el aeropuerto podría cerrar 2025 con 30 millones de pasajeros, cifra similar a la alcanzada en 2022 y 2024, aunque aún por debajo del récord histórico de 2023, cuando movilizó 32.3 millones.

El repunte en el tráfico aéreo se atribuye al fortalecimiento de la conectividad internacional, especialmente con mercados de Norteamérica y Europa, así como al posicionamiento de Cancún como destino turístico resiliente y competitivo. La terminal aérea ha sido clave en la recuperación del sector turístico en el Caribe mexicano.

Xcacel-Xcacelito en la cima

El Santuario de Xcacel-Xcacelito ha sido ratificado por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) como uno de los espacios de conservación más emblemáticos del Caribe Mexicano, gracias a su riqueza biológica, su papel estratégico en la protección de tortugas marinas y su modelo de turismo sustentable.

Durante la actual temporada, se ha observado un notable incremento en la presencia de tortugas marinas y tiburones en las costas de Quintana Roo, particularmente en Xcacel-Xcacelito, lo que representa un indicio alentador de recuperación ecológica, según informó el titular de Sema, Óscar Rebora.

“Esta temporada nos ha sorprendido gratamente. Las tortugas están llegando en números récord, especialmente a Xcacel-Xcacelito, que es como el departamento de lujo para ellas: ahí anidan, es un sitio muy especial”, expresó Rebora, al destacar la relevancia del santuario en los procesos de reproducción marina.

Además del aumento en la anidación de tortugas, el funcionario subrayó la creciente presencia de tiburones, incluyendo ejemplares de tiburón ballena y tiburón toro, especies que suelen evitar hábitats deteriorados.

“Son indicadores muy valiosos. Cuando me dicen ‘hay tiburones’, yo respondo: ¡qué buena noticia! Un tiburón no se acerca a un ecosistema dañado o sin alimento. Su presencia habla de salud ambiental”, explicó.

Para fortalecer estos procesos naturales, SEMA ha intensificado la coordinación con el sector hotelero. Se ha solicitado a los establecimientos turísticos ampliar sus tortugranjas, mejorar los corrales de protección y capacitar al personal en el manejo adecuado de especies marinas “Llevamos tiempo pidiendo apoyo a los hoteleros, y afortunadamente muchos ya están colaborando”, añadió Rebora.

Respecto al manejo del sargazo, el secretario advirtió que su remoción debe realizarse con criterios técnicos y ecológicos, evitando interferencias en zonas de anidación y tránsito de fauna “Antes de limpiar, hay que identificar las áreas de anidación. La gestión del sargazo es necesaria, pero debe hacerse con responsabilidad”, puntualizó.

Finalmente, Rebora destacó que la creciente afluencia de especies marinas en las costas de Quintana Roo refleja una mejora en las condiciones del ecosistema “La llegada de estas especies nos indica que algo está funcionando mejor. Es una señal positiva para el medio ambiente”, concluyó.