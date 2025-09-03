La educación, una prioridad para el gobierno de Naucalpan: Isaac Montoya

Trabajo coordinado con gobiernos estatal federal

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya Márquez, al inaugurar el ciclo escolar 2025-2026 en la Escuela Preparatoria Oficial No. 324, acompañado del director general de Educación Media Superior del Estado de México, Simón Mondragón, reiteró su disposición y compromiso de trabajar de la mano con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para apoyar la educación y, a las y los estudiantes.

En presencia de profesores, madres y padres de familia, así como de las y los alumnos, destacó que su gobierno siempre estará del lado de la educación, porque la escuela siempre será una puerta para tener un futuro más claro para todas y para todos.

El presidente municipal subrayó que, en los próximos días, la Universidad Nacional Rosario Castellanos abrirá sus puertas gracias a que la presidenta de México decidió que para Naucalpan era necesaria una institución que fuera una opción de desarrollo para quien busca concretar una profesión.

Este ciclo escolar, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), regresan a clases el día de hoy, 5.6 millones de estudiantes de nivel medio superior en más de 21,100 escuelas.

Ante las y los alumnos de esta institución educativa que se localiza en la colonia Alfredo del Mazo, el presidente municipal enfatizó la importancia y el privilegio de formar parte de una escuela de nivel medio superior y pidió a las y los alumnos esforzarse al máximo para conseguir sus objetivos y comenzar a trazar la ruta de sus vidas.

“La preparatoria, esta etapa que viven como adolescentes les permite definir sus pasiones, aquello por lo que vale la pena vivir, dedicarse, por lo que vale la pena luchar. La escuela es la puerta para un futuro más claro para sus vidas”, recalcó Montoya Márquez.

Definió que la educación siempre será la mejor herramienta para niñas, niños y jóvenes con la que pueden enfrentar la vida y salir adelante; también pidió valorar el privilegio de ser parte de una escuela preparatoria.

Se dijo afortunado de ser el primer alcalde que visita la Escuela Preparatoria Oficial No. 324 y ofreció trabajar para construir un arco techo para que las y los estudiantes puedan realizar de mejor forma sus actividades sociales y recreativas.

Como parte de su gira por los diferentes planteles educativos, también visitó la Escuela Preparatoria Oficial No. 323, ubicada en la calzada de Los Arcos. Del mismo modo, reinauguró el Jardín de Niños Pipiltzin, escuela perteneciente al Sistema Municipal DIF, debido a que el año anterior sufrió algunos daños.