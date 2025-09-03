El proceso electoral de 2027 será para el PAN: afirma Mario Sandoval

Nuevo líder blanquiazul en Naucalpan

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- Con 494 votos a su favor, Mario Sandoval Silvera obtuvo el triunfo que lo acredita como nuevo presidente del comité municipal del PAN en Naucalpan. No hubo sorpresas. Mario es un joven político que conoce a la perfección el territorio y sus necesidades.

La pregunta al nuevo dirigente panista, era obvia: ¿Qué esperan los panistas del nuevo dirigente?

Sin pensarlo dos veces, Sandoval Silvera responde: «Mantener la unidad y fortalecer el partido en el municipio. Además de reafirmar su compromiso (el del PAN) como una fuerza política constructiva y responsable, con la intención de seguir actuando en favor de los naucalpenses, sin retroceder ni un paso para favorecer a las familias que aquí viven «, dijo.

Mario Sandoval insiste en su determinación de mantener la unidad y fortalecer a ese instituto político. Impulso de proyectos y programas que beneficien a la población, rechazando aquellos que consideran perjudiciales para los derechos y el bienestar de la ciudadanía.

Hizo memoria y recordó que el PAN propuso diversas iniciativas en áreas cruciales como salud, economía, seguridad, medio ambiente, educación, justicia, combate a la corrupción y defensa de la democracia. Estas acciones, ŕeafirma Mario Sandoval, son motivo de orgullo para el partido.

Al grito de «¡Mario…Mario!», cientos de panistas manifestaron su respaldo a Mario Sandoval.»Será para bien de nuestro partido», coincidieron.