Familia de Ana María Serrano sigue esperando justicia por asesinato

A dos años del feminicidio de Ana María Serrano Céspedes, joven de 18 años asesinada por su ex novio en 2023, en Atizapán de Zaragoza, las autoridades federales han intensificado el compromiso para que el caso avance y se haga justicia. La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la titular de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, para atender personalmente a la familia de Ana María y garantizar acompañamiento en el proceso judicial. Durante la mañanera, la periodista Yusbel Carolina Rada Díaz cuestionó a la mandataria sobre el mecanismo federal para evitar la impunidad en casos de feminicidio, haciendo referencia puntual al caso de Ana María. Sheinbaum Pardo subrayó que la responsabilidad primordial recae en el Poder Judicial y el Ministerio Público, con un énfasis especial en la función de los jueces, cuya “visión de apoyo a víctimas y familiares” es decisiva para alcanzar justicia.

En este contexto, la mandataria ordenó a la Secretaría de las Mujeres establecer contacto directo con la familia de Ana María para brindar respaldo y acompañamiento durante las demoras en el proceso. Posteriormente, Ximena Céspedes, madre de Ana María, se reunió con Citlalli Hernández y expresó públicamente, a través de la red social X, su agradecimiento por la atención recibida y su esperanza de que el caso sea abordado con perspectiva de género y respeto al debido proceso