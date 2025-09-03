Delfina Gómez consolida liderazgo; más del 65 por ciento de ciudadanos del Edomex aprueba su gobierno

Sondeo de Demoscopia Digital

La mandataria mexiquense escala al quinto lugar nacional en el ranking de aprobación

Toluca.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, continúa ganando respaldo ciudadano y se consolida como una de las mandatarias estatales mejor evaluadas del país. De acuerdo con la casa encuestadora Demoscopia Digital, 65.7 por ciento de mexiquenses avalan su gobierno, lo que la coloca en la quinta posición nacional en el mes de agosto.

El estudio revela que la aprobación de la maestra Delfina Gómez mantiene una tendencia al alza, al escalar del décimo al quinto lugar con respecto al mes de junio, lo que refleja que la aceptación ciudadana hacia su administración ha crecido de manera sostenida.

Los mexiquenses valoran el trabajo de la Gobernadora Delfina Gómez en rubros clave como la entrega de obras de infraestructura en distintos municipios, el impulso de programas sociales que combaten la pobreza, el reforzamiento de la seguridad pública y el combate directo a la corrupción, acciones que han fortalecido la confianza en su gestión.