Lanzan colección de fragancias inspirada en La Reina Malvada y Maléfica

Colaboración de Bath & Body Works y Disney

Cada aroma sumerge a los fans en un mundo donde el misterio y la travesura se despliegan

Tras el rotundo éxito de la Colección Princesas Disney, Bath & Body Works presenta otra emocionante colección con Disney. Impulsada por la fuerte demanda de los consumidores y el entusiasmo de los fans de ambas marcas, esta nueva entrega ofrece a los fans la misma emoción, pero con un toque más malvado.

Colección Villanas Disney de Bath & Body Works: una fascinante colección de fragancias que captura la esencia de dos icónicas villanas de Disney: la Reina Malvada y Maléfica. Inspirada en las famosas historias de Disney y elaborada con maestría por los perfumistas de Bath & Body Works, cada aroma sumerge a los fans en un mundo donde el misterio y la travesura se despliegan en cada nota. Más que un simple producto, esta colaboración crea experiencias poderosas que evocan emociones y despiertan la imaginación. Por primera vez, esta colección se lanza simultáneamente en las tiendas Bath & Body Works nacionales e internacionales, lo que facilita más que nunca a los fans de Disney de todo el mundo explorar sus personajes favoritos de Disney a través de las fragancias. La colección estará disponible en México a partir del 3 de septiembre en tiendas físicas, en www.bathandbodyworks.mx y en la App Bath & Body Works México.

“La demanda y el entusiasmo que vimos con Disney Princess en EE. UU. nos demostraron que nuestra fórmula está funcionando y ahora la estamos llevando a nivel mundial”, afirma Daniel Heaf, director ejecutivo de Bath & Body Works. “Mientras seguimos ganando impulso a través de sólidas colaboraciones con marcas como Disney, seguimos centrados en crear formas aún más significativas de conectar con los consumidores y posicionar a Bath & Body Works a la vanguardia de la cultura, la innovación y la narrativa”.

“Nuestra primera colección con Bath & Body Works en EE. UU. permitió a los fans de Disney Princess de todas las edades conectar con sus personajes favoritos de formas nuevas y únicas”, afirmó Liz Shortreed, vicepresidenta senior de las Américas y Global Softlines de Disney Consumer Products. Esperamos seguir consolidando ese éxito y entusiasmo con la nueva colección Villanas de Disney, mientras seguimos creando productos que celebran la creatividad y la propuesta sensorial a través de experiencias cotidianas.

SOBRE LAS FRAGANCIAS

Dos nuevas fragancias inspiradas en las icónicas villanas de Disney, Maléfica y la Reina Malvada, son las protagonistas de esta colección. El surtido de más de 20 formas incluye una gama de productos como; fragancia corporal, gel de ducha y crema corporal, velas, jabón y antibacterial para manos, además de accesorios decorativos que resaltan los momentos clave de la historia de cada personaje.

Reina Malvada – Manzana roja de la oscuridad, gamuza de vainilla y pera malvada.

La fragancia Reina Malvada es un audaz homenaje olfativo a este impactante personaje de Disney; cada nota ha sido cuidadosamente elegida para reflejar su oscuro encanto y su imponente presencia. El fresco toque de manzana roja de la oscuridad evoca su infame fruta envenenada, mientras que la pera malvada añade un toque jugoso y tentador. La gamuza de vainilla aporta una calidez suave y seductora que refleja su majestuosa elegancia, y el corazón de azúcar hilado con caramelo y maderas brillantes evoca la opulencia y el misterio de su reino encantado, que te dejará con ganas de más.

Maléfica: Ciruela siniestra, frutos del bosque de medianoche, y maderas místicas.

Maléfica evoca un aura de misterio con notas embriagantes de ciruela siniestra, frutos del bosque de medianoche y maderas místicas; cada elemento refleja su oscura elegancia y encanto. La intensa ciruela evoca su imponente presencia, mientras que los frutos del bosque de medianoche insinúan su encanto prohibido: engañosamente dulce, pero con un toque de intriga. Las maderas místicas enraízan la fragancia en el bosque encantado que ella llama hogar.

Bath & Body Works lanzó la colección inspirada en las Villanas de Disney en tiendas y en línea. Los clientes de Bath & Body Works pueden comprar la colección en línea en bathandbodyworks.mx y en la App de Bath & Body Works México.