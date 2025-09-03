Emilia se apodera de México con su Tour 2025

Sensación global del pop y artista multiplatino

De principio a fin, los shows se convirtieron en un intercambio emotivo entre la artista y su audiencia

Estos días, la sensación global del pop y artista multiplatino, Emilia, se apoderó de México. Electrizantes presentaciones en Guadalajara, Monterrey y, anoche, en el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México pudieron vivirse en nuestro país como parte de la exitosa gira Emilia Tour 2025.

Compartir con su leal base de fans en México era un deseo que tenía a Emilia entusiasmada. Lo que la artista considera como una etapa significativa de su gira tuvo un recibimiento memorable: en ella, miles de fanáticos mexicanos ofrecieron de lleno su energía, cariño y admiración.

De principio a fin, los shows de Emilia en México se convirtieron en un intercambio emotivo entre la artista y su audiencia. En cada momento los asistentes pudieron disfrutar de coreografías deslumbrantes, así como de una poderosa y audaz voz que destila feminidad.

Las presentaciones incluyeron cuatro cambios de vestuario, espectaculares coreografías y una banda en vivo que dio vida al mundo de perfectas, el más reciente EP de la estrella argentina.

Durante los shows también se hicieron presentes hits de su aclamado segundo álbum .mp3 (2023), así como su amado himno de la cumbia “Perdonarte ¿Para Qué?”, una colaboración con el reconocido grupo mexicano Los Ángeles Azules.

Además, fiel a su público, Emilia se entregó por completo creando grandes momentos de conexión con sus fanáticos. En lo que ya está siendo un set clásico en sus shows, la cantante invitó a una seguidora a bailar en “MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) – Remix”, para después realizar un desfile en “pasarella” y cerrar con grandes temas como “GTA.mp3” y “No Se Ve”.

Por si fuera poco, hace solo unas semanas, Emilia inició la segunda etapa de su gira con shows consecutivos en Miami, incluyendo un concierto completamente agotado en el Fillmore Miami Beach.

Originalmente programado para solo tener una presentación, la gran demanda y el rápido sold out del evento llevó a que se abriera una segunda fecha. Con esto, el debut de EMILIA en Miami se convirtió en una celebración destacada de música, estilo y comunidad con miles de fanáticos cantando y bailando cada canción.

El Emilia Tour 2025 continúa el éxito de la histórica gira .MP3 Tour, en la que Emilia vendió más de medio millón de boletos en Argentina, España, México, Paraguay, Chile y Uruguay. En el camino, se convirtió en la primera artista argentina en hacer cuatro sold outs en el Estadio Vélez y en ser la primera mujer en lograr tres noches consecutivas completamente agotadas en el Movistar Arena de Santiago de Chile. Este año, Emilia ya ha ofrecido presentaciones destacadas en toda América Latina, incluyendo un concierto agotado para 30 mil fans en Mar del Plata, Argentina. Ahora se prepara para cerrar la gira, promovida por Live Nation, con dos shows muy esperados y agotados en Estados Unidos, primero en The Wiltern en Los Ángeles, seguido de una presentación para cerrar la gira el 7 de septiembre en el Brooklyn Paramount en Nueva York.

Con su vibrante estilo inspirado en la estética Y2K y su sonido que fusiona géneros, EMILIA continúa demostrando que no solo forma parte de la nueva ola del pop latino, sino que la está definiendo.

FECHAS RESTANTES DE LA GIRA: Jue. 04 de sep – Los Ángeles, CA – The Wiltern (AGOTADO) Sáb. 06 de sep – Brooklyn, NY – Brooklyn Paramount (AGOTADO) Dom. 07 de sep – Brooklyn, NY – Brooklyn Paramount