Vienen más operaciones contra cárteles de la droga: Pentágono

Abierta guerra de EU contra el narco

Busca EU acuerdo militar de cooperación con México que permita acciones directas en conjunto: expertos

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que las operaciones militares contra narcotraficantes no se detendrán con ataques como el del pasado martes en el mar Caribe contra una supuesta narco-embarcación procedente de Venezuela, pues esto es solo el inicio de una campaña más amplia y decidida.

“Tenemos activos en el aire, activos en el agua, activos en los barcos, porque esta es una misión mortalmente seria para nosotros y no se detendrá sólo con este ataque”, dijo Hegseth.

“Cualquier otra persona que trafique en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado correrá la misma suerte”, agregó el jefe del Pentágono, quien afirmó haber presenciado el ataque en directo, pero se negó a dar detalles sobre cómo se llevó a cabo.

“Sabíamos exactamente quién estaba en esa embarcación. Sabíamos exactamente qué hacían y a quién representaban: el Tren de Aragua”, dijo Hegseth, refiriéndose a un grupo criminal que Washington designó como organización terrorista a principios de este año.

Al preguntársele si el cambio de régimen era el objetivo de Estados Unidos en Venezuela, Hegseth respondió: «Esa es una decisión presidencial y estamos preparados con todos los recursos de que dispone el ejército estadounidense».

El ejército de Estados Unidos mató a 11 personas el martes en un ataque a una embarcación venezolana que presuntamente transportaba narcóticos ilegales, confirmó el presidente Donald Trump, poco después del ataque, en la primera operación conocida desde el reciente despliegue de buques de guerra de su administración en el Caribe.

“Combate a narcos donde estén”

Por su parte, el Secretario de Estado, Marco Rubio, que viajó a México para la firma de un protocolo de seguridad, dijo que la administración de Donald Trump atacará militarmente a los cárteles del narcotráfico sin importar el lugar donde estén.

Previo a la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, aseguró que el inédito bombardeo de EU en aguas internacionales del Caribe, muestra que Trump usará todos los recursos del poder estadounidense contra los cárteles.

“Esta es una operación antidrogas y vamos a combatir a los cárteles de la droga donde quiera que estén y donde quiera que operen contra los intereses de EU. La principal obligación del Presidente es garantizar el interés nacional y la seguridad nacional de nuestro pueblo”, dijo Rubio.

Del total de 9 presuntos grupos criminales designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras por la Administración Trump este año, 6 de ellos tienen su base en territorio mexicano.

«El presidente ha sido muy claro al afirmar que usará todo el poder de EU para combatir y erradicar a estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen, ni cuánto tiempo hayan podido actuar con impunidad. Esos días ya pasaron», dijo Rubio.

La presión de los aranceles

Raúl Benítez Manaut, profesor en el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que “por primera vez en los últimos 30 años de relaciones, Estados Unidos está metiendo una mezcla de temas que se influyen unos a otros en sus negociaciones con México”.

Antes, desde el Tratado de Libre Comercio, cada tema se discutía aparte: seguridad con seguridad, migración con migración, economía con economía. “Pero Donald Trump los mezcla todos: el tema de seguridad no se puede separar de los aranceles y la migración”, explica el especialista

Desde su vuelta a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, Trump ha usado los aranceles como un bate de béisbol contra México y el resto del mundo. La Administración de Sheinbaum logró esquivar un primer ataque el pasado abril y en agosto pudo retrasar 90 días una segunda amenaza.

“La visita de Marco Rubio está condicionada por las políticas internas contra los ciudadanos mexicanos dentro de Estados Unidos, en relación directa a sí México ayuda a detener el flujo de drogas, principalmente fentanilo”, razona Benítez Manuat, “y el castigo por no cumplir es que Estados Unidos va a ser muy duro con los aranceles o con la renegociación del tratado de libre comercio”.

El objetivo final de Marco Rubio, vaticina el experto, es un acuerdo militar de cooperación que permita a Estados Unidos hacer acciones directas en conjunto con México.

Este es el cuarto viaje de Rubio como jefe de la diplomacia de Estados Unidos y ocurre poco después de que la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, presentase el Proyecto Portero, último desencuentro en seguridad entre México y Estados Unidos. La DEA aseguró que tenían un acuerdo con sus socios mexicanos en “la lucha contra los carteles”, pero la Presidenta mexicana negó que hubiera algún trato con ellos.

Mientras que la administración de Andrés Manuel López Obrador estuvo marcada por desencuentros constantes con la DEA, la llegada de Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pareció mejorar la relación. García Harfuch se entiende con las agencias estadounidenses y, desde la segunda llegada de Trump, los operativos contra el tráfico de fentanilo son constantes en territorio mexicano.

También, de nuevo ante la amenaza de una guerra comercial, México ha extraditado a 55 narcotraficantes en dos tandas, incluyendo a Rafael Caro Quintero, un símbolo para Estados Unidos por su papel en el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985.

Cambio en la política de acción contra cárteles

Para Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, “desde el punto de vista de México, se le pide un sometimiento a los intereses de seguridad de Estados Unidos. Esto lo vemos en el cambio en la política de acción contra los cárteles, que ha pasado de la estrategia de dejar hacer de López Obrador a los ataques frontales contra laboratorios y los decomisos de precursores para hacer fentanilo; también en las entregas de capos.

“Seguramente en esta visita se va a formalizar lo que ya se está haciendo actualmente, la pregunta es hasta cuándo van a seguir cediendo a las peticiones de Estados Unidos”, se cuestiona Tirado, “que van a seguir pidiendo cosas es un hecho y hay una entrega a las políticas de Estados Unidos que yo creo que no tiene precedentes en el México moderno”.