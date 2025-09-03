EU pierde fuerza laboral de más de 1.2 millones de migrantes

Entre enero y julio

Deportaciones masivas ordenadas por Trump impactan en varios sectores

Como resultado de la mano dura del presidente Donald Trump contra la inmigración indocumentada, datos preliminares sugieren que más de 1.2 millones de inmigrantes desaparecieron de la fuerza laboral de Estados Unidos entre enero y julio, un indicio de que las deportaciones masivas impactan la fuerza laboral de ese país.

Los inmigrantes constituyen casi el 20% de la fuerza laboral de Estados Unidos y estos datos revelan que el 45% de los trabajadores en los sectores de la agricultura, pesca y silvicultura son inmigrantes, de acuerdo con la investigadora principal de Pew Research Center, Stephanie Kramer. Aproximadamente el 30% de todos los trabajadores de la construcción son inmigrantes, al igual que el 24% de los trabajadores de servicios.

La pérdida de trabajadores inmigrantes se produce mientras el país registra su primer descenso en el total de población inmigrante luego de que el número de personas que se encontraban en Estados Unidos sin permiso legal alcanzó un máximo histórico de 14 millones en 2023.

“No está claro cuánto del descenso que hemos visto desde enero se debe a salidas voluntarias para buscar otras oportunidades o para evitar la deportación, expulsiones, subregistros o algún otro problema técnico”, señaló Kramer. “Sin embargo, no creemos que los números preliminares que indican una migración neta negativa estén tan alejados de la realidad como para que el descenso no sea real”.

Trump hizo campaña con la promesa de deportar a millones de inmigrantes que trabajan ilegalmente en Estados Unidos. Ha dicho que enfoca sus esfuerzos de deportación en “criminales peligrosos”, pero la mayoría de las personas que han sido detenidas por el ICE no tienen condenas penales. Al mismo tiempo, el número de cruces ilegales en la frontera sur ha disminuido durante su mandato.

La directora de defensa de los trabajadores agrícolas del Ministerio Nacional de Trabajadores Agrícolas, señaló: “Tenemos una gran cantidad de mano de obra indocumentada”.

“Hemos visto que ICE se dirige especialmente a las obras de construcción e intentan atacar los talleres mecánicos y de reparación”, añadió.

Asimismo, Rodriguez dijo que muchas cosechas se habían echado a perder durante la temporada de melones y sandías en mayo debido al menor número de trabajadores.

Agentes de ICE acudieron a las granjas para llevar a cabo redadas de inmigración, lo que podría ahuyentar a otros jornaleros de sus puestos de trabajo.

Contribuyen al crecimiento del empleo

Pia Orrenius, economista laboral en el Banco de la Reserva Federal de Dallas, dijo que, por lo general, los inmigrantes contribuyen al menos con el 50% del crecimiento del empleo en Estados Unidos.

«La afluencia a través de la frontera, por lo que podemos decir, prácticamente se ha detenido, y ahí es donde estábamos recibiendo a millones y millones de migrantes en los últimos cuatro años», explicó. «Eso ha tenido un gran impacto en la capacidad de crear empleos».

Al otro lado de la frontera con México, en McAllen, Texas, los campos de maíz y algodón están casi listos para la cosecha. A Elizabeth Rodriguez le preocupa que no haya suficientes trabajadores disponibles para las desmotadoras y otras máquinas una vez que los campos queden despejados.

Las redadas migratorias en granjas, negocios y sitios de construcción lo paralizaron todo, dijo Rodriguez, directora de defensa de los trabajadores agrícolas para National Farmworker Ministry.

“En mayo, durante el pico de nuestra temporada de sandías y melones”, estas acciones retrasaron la cosecha, destacó. “Muchas cosechas se desperdiciaron”.

En el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles, Lisa Tate gestiona el negocio familiar que cultiva cítricos, aguacates y café en ocho ranchos que abarcan alrededor de 323 hectáreas.

La mayoría de los hombres y mujeres que trabajan en sus granjas son jornaleros que son proporcionados por contratistas. A principios de año hubo días en que los equipos eran más pequeños. Tate titubea al momento de culpar a las restricciones migratorias. Pero el miedo a las redadas del ICE se propagó rápidamente.

Decenas de trabajadores agrícolas de la zona fueron arrestados a mediados de este año. «Estaban deteniendo a personas en las lavanderías, a un costado de la carretera», comentó Tate.

El número de empleos en la construcción en las zonas metropolitanas del país ha disminuido prácticamente por la mitad, de acuerdo con un análisis de datos de empleo del gobierno realizado por la Associated General Contractors of America. La pérdida más grande, 7,200 empleos, fue en el área de Riverside-San Bernardino-Ontario, California. La zona de Los Ángeles-Long Beach-Glendale perdió 6,200 empleos.

«El empleo en la construcción se ha estancado o ha retrocedido en muchas zonas por diversas razones», indicó Ken Simonson, economista en jefe de la asociación. «Pero los contratistas informan que contratarían a más personas si tan solo pudieran encontrar más trabajadores calificados y dispuestos y si las restricciones de inmigración no estuvieran interrumpiendo el suministro de mano de obra».

Obama, el presidente con más deportaciones

Contrario a la percepción pública que asocia las políticas migratorias más duras con figuras como Donald Trump, fue durante la administración de Barack Obama cuando se alcanzaron las cifras más altas de deportaciones en la historia reciente de Estados Unidos.

Datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) refieren que en los dos periodos del político demócrata (2009-2017) se deportaron y ‘devolvieron’ a un total de 5.24 millones de migrantes, razón por la que Obama fue catalogado como “el deportador en jefe”.

Por su parte, durante el primer mandato de Trump (2017-2021) se deportaron a aproximadamente 1.2 millones de migrantes, mientras que alrededor de 805 mil 770 más se auto deportaron o se les negó el ingreso en la frontera con México.

Las cifras de deportación durante el gobierno del demócrata Joe Biden no se quedan atrás. Entre enero de 2021 y 2025, sumaron alrededor de 4.4 millones de migrantes, tomando en cuenta tanto de deportaciones como expulsiones rápidas a causa de la pandemia por Covid-19.