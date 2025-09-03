Conagua suspende temporalmente a minera en Querétaro

Por incumplir permisos y autorizaciones

Se pretende prevenir posibles daños en aguas nacionales, generados por jales mineros

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) suspendió temporalmente las operaciones de una empresa minera en el estado de Querétaro, tras detectar la construcción y ocupación de una presa de jales, sin contar con los permisos legales correspondientes, lo que representaba un riesgo para las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes.

Durante la revisión realizada los días 27 y 28 de agosto pasados, por personal de las gerencias de Inspección y Medición y Consultivo Técnico, de Conagua, se constató que la compañía minera no contaba con las autorizaciones vigentes para realizar trabajos en cauce y zonas federales administrados por Conagua.

Actualmente, la visita de inspección se encuentra en proceso administrativo de calificación de infracciones, con el fin de determinar las sanciones que correspondan conforme a la normatividad aplicable. Por ello, no es posible presentar más detalles del caso.

Con estas acciones, Conagua refrenda su compromiso de proteger las aguas nacionales y garantizar el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales para la seguridad y sostenibilidad de los recursos hídricos.