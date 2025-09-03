Acuerdo México-EU en seguridad y migración con respeto a la soberanía

Reunión Sheinbaum Pardo-Marco Rubio

El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional, señalan en comunicado conjunto

Luego de la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ambos gobiernos dieron a conocer el acuerdo en materia de seguridad alcanzado prioriza la colaboración conjunta para “desmantelar” a los cárteles de las drogas, atender la migración irregular y garantizar una frontera segura.

En un comunicado conjunto, Washington y México reafirmaron su cooperación en materia de seguridad, “la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua”.

El objetivo, señalaron, es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales. Además, colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera.

Informaron que establecieron un “grupo de implementación de alto nivel” que se reunirá regularmente para dar seguimiento a compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países.

Esto incluye medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.

Cooperación en materia de seguridad

“Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman nuestra cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua”, indicaron.

“Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas”, añadieron ambas naciones.

Destacaron la estrecha coordinación que ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia, todo dentro de nuestros respectivos marcos legales: “Los dos gobiernos tienen la intención de fortalecer aún más la colaboración en materia de salud pública y coordinar campañas para prevenir el abuso de sustancias ilícitas y opioides”.

La reunión entre la presidenta Sheinbaum y el secretario de Estado Marco Rubio concluyó al filo de las 11:30 horas, es decir, un encuentro de 90 minutos en Palacio Nacional donde habría formalizado el Programa de Cooperación sobre la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley.

La mandataria mexicana estuvo acompañada por el canciller, Juan Ramón de la Fuente; la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como del jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón.

¿En qué consiste el acuerdo?

Sheinbaum Pardo detalló que la relación con Estados Unidos se apoya en cuatro principios fundamentales: respeto a la soberanía, confianza mutua, respeto al territorio y colaboración conjunta.

El eje central incluye mecanismos de intercambio de inteligencia como estrategias comunes para contener el tráfico de drogas especialmente fentanilo y el flujo de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México.

Condiciones y alcances operativos

México ya había acordado reforzar la seguridad en la frontera norte mediante el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional y Ejército, con el objetivo de reducir el tráfico de drogas.

Por su parte, Estados Unidos se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder que ingresan a México y alimentan la violencia y la criminalidad.

Sheinbaum Pardo descartó que el acuerdo corriera peligro a pesar de publicaciones como la del Wall Street Journal que sugieren tensiones por recientes incidentes de delincuencia, pero aseguró que esas versiones no alteran el avance del pacto.

Afirmó que la cooperación con Estados Unidos se mantiene firme y fundamentada en la transparencia y el respeto mutuo.

Destaca Rubio labor de México contra cárteles

Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, destacó que hay una “cooperación histórica” con México y dijo que admiran la labor del País contra grupos criminales.

En conferencia con el Canciller Juan Ramón de la Fuente, luego de reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum, elogió el trabajo en México en los últimos ocho meses que calificó de histórico en la cooperación de seguridad binacional.

«Me alegro mucho que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico, realmente los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento.

«Se ha logrado mucho y seguiremos intercambiando ideas y cooperando a nivel de trabajo de nuestras diferentes entidades, y en fin, con mucho respeto y admiración por la labor que han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan, no simplemente a EU, amenazan la paz y la estabilidad del mundo, del mundo», dijo.