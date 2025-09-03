Arranca en las tiendas SuperISSSTE programa Comer bien, Vivir mejor

En la Ciudad de México

En representación del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, la titular de SuperISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, arrancó el programa Comer bien, Vivir mejor, que durante los Miércoles de Salud y Bienestar promoverá asesoría nutricional gratuita y planes de alimentación semanales, en las tiendas Ciudadela, Villa Coapa y Culhuacán, en Ciudad de México.

En coordinación con la Escuela de Dietética y Nutrición (EDN) del ISSSTE, el proyecto también contempla la implementación de etiquetado nutricional inteligente en 370 productos sin sellos que cumplen con criterios de la Norma Oficial Mexicana en materia de etiquetado nutricional, así como la incorporación de menús mensuales con productos sugeridos y promociones especiales, con el propósito de favorecer decisiones de consumo más saludables.

“Esto ya lo podrán estar viendo a partir del día de hoy en todas nuestras tiendas, repito, de la Ciudad de México, para facilitar la compra de las personas o de las familias que van a consumir con nosotros a SuperISSSTE”, subrayó Ludlow Deloya.

La directora de SuperISSSTE detalló que tres pasantes de la Escuela de Dietética y Nutrición estarán en cada una de las tiendas para realizar pesaje y medición de talla, estatura, diagnóstico y recomendaciones a la población, con base en sus propios estilos de vida. Contarán con los insumos necesarios como báscula, estadiómetro portátil, cinta métrica y plicómetro.

“Estos compañeros estarán regresando a estas tres tiendas todos los miércoles para que los pacientes puedan dar seguimiento a cómo van con la dieta que se les está sugiriendo, en función de las características de cada uno de los pacientes”, añadió.

El director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán, indicó que el proyecto va más allá de un programa de ofertas, ya que representa una respuesta a los padecimientos relacionados con el sobrepeso y con problemas metabólicos.

“Con Comer bien, Vivir mejor, los espacios del SuperISSSTE se convierten en verdaderos puntos de promoción de la salud. (…) Estas acciones demuestran algo fundamental: la nutrición no es un servicio complementario, es una línea de defensa primaria contra la enfermedad, la columna vertebral de la salud preventiva”, opinó.

Por su parte, la directora Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, celebró que el objetivo de este programa sea orientar, promocionar y fortalecer el consumo de alimentos saludables con la participación de profesores y pasantes de la EDN.

“En el SuperISSSTE nos interesa el bienestar de nuestra derechohabiencia, el bienestar de la comunidad, fortalecer el tejido social y en eso también entra lo que es el bienestar y la salud. (…) Aquí se genera la sinergia no solo de fortalecer las tiendas con productos para mejorar en nuestra economía familiar, sino también en atender nuestra salud, orientación en nutrición”, expresó.

En las instalaciones de la sucursal Ciudadela del SuperISSSTE, la directora del EDN, María Guadalupe Solís Díaz, agradeció está colaboración que impulsa la formación de alumnos pasantes de la EDN.

“Ahora estamos en el campo, donde desde nuestra consulta o desde nuestra cancha les decimos ‘busquen, seleccionen’, (…) haciendo énfasis en más consumo de alimentos frescos, de producción local, ricos en nutrientes e higiénicos”, señaló.

Este proyecto se suma a los Miércoles de Salud y Bienestar, donde personal de las Jornadas Ecos del ISSSTE para el Bienestar instala módulos de servicios gratuitos con vacunación, toma de glucosa, deporte y más.