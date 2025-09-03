Raffa Valderrama celebra las fiestas patrias con “Antología Mexicana”

En el Centro Universitario Cultural

El espectáculo del único showman de la música mexicana

En el marco de las celebraciones patrias, el próximo 20 de septiembre a las 20:00 horas, el Auditorio Fray Angélico del Centro Universitario Cultural (CUC) será el escenario de una gala que promete ser inolvidable: “Antología Mexicana”, el espectáculo del único showman de la música mexicana, Raffa Valderrama, quien estará acompañado por el Ballet Folklórico Valle de México-Centeotl.

Raffa Valderrama no es solo cantante ni solo bailarín: es un artista integral que ha hecho de la música mexicana un espectáculo escénico completo. Su trayectoria lo ha llevado a compartir escenario con leyendas como Juan Gabriel, Lucha Villa, Miguel Aceves Mejía, Estela Núñez y Carlos Cuevas, entre muchos otros. Su capacidad para cantar y bailar profesionalmente al mismo tiempo le ha valido el título de “El Showman de la Música Mexicana”, otorgado por Jorge Alberto Riancho en 1991.

Valderrama ha pisado algunos de los escenarios más emblemáticos del país, como el Teatro Metropólitan, el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, la Arena Ciudad de México y el Estadio Azteca. En 2022, celebró su gala de aniversario en el Metropólitan con invitados de lujo como Los Dandy’s de Armando Navarro y Carlos Cuevas, acompañado por el Mariachi Lira de Oro y su ballet folklórico, logrando un lleno casi total.

Una antología viva del folclor

“Antología Mexicana” es más que un concierto: es una experiencia escénica que recorre las raíces del folclor nacional a través de estampas musicales y coreográficas. El Ballet Folklórico Valle de México-Centeotl, será parte esencial del espectáculo, con danzas que integran sones huastecos, jaliscienses y veracruzanos, resultado de décadas de investigación y pasión por la danza tradicional.

Cabe recordar que Valderrama, fue integrante de la Compañía de Danza Folclórica de la UNAM, del Ballet Folclórico de la Benemérita Normal de Maestros y del Ballet Folclórico Nacional de México. Su danza, es 100 por ciento profesional, con las bases del son huasteco, jalisciense o veracruzano, resultado de una serie de procesos de investigación, añade Valderrama, que, con esa pasión en el alma, en 1982 crea su propio ballet folclórico y comienza a trabajar por su cuenta.

Este espectáculo también marca el regreso de Valderrama al CUC, donde en 2023 presentó un recorrido por la historia del folclor mexicano. En esta nueva edición, el artista promete una velada cargada de emoción, color y orgullo nacional, en la que se conjugan la madurez escénica, el amor por México y la energía de una carrera que sigue en ascenso.

Información de boletos

Los boletos para “Antología Mexicana” ya están disponibles y pueden adquirirse a través de los teléfonos 5538 998031 y 5525 477764.

Una oportunidad única para celebrar las fiestas patrias con uno de los máximos exponentes del arte escénico mexicano, cuya misión —como él mismo afirma— es “difundir de forma fácil y divertida la música mexicana para que atrape a las nuevas generaciones y no muera con la modernidad”.

Actualmente presenta sus espectáculos en las principales televisoras culturales y comerciales de México y en el año 2020, produjo su propio programa de TV llamado “Por amor a México” que se expuso por una Televisora de cable y en Radio Locutor de la Asociación Nacional de Locutores de México. Por Amor A México, fue transmitido en todo el año 2023 por Canal 22 Internacional, la TV cultural de México.

Con seis discos en su haber y 2 sencillos, la mira de este versátil cantante y bailarín está en mantenerse activo, gozar del cariño del público como hasta ahora, y seguir trascendiendo como un embajador de la música y el folclor mexicanos, dentro y fuera del país.