Río Roma emociona al Teatro Metropólitan con “Bendito Desamor”

En una noche cargada de romanticismo y nostalgia, el dúo mexicano Río Roma conquistó el escenario del Teatro Metropólitan con el arranque oficial de su gira Bendito Desamor, título de su más reciente producción discográfica. José Luis y Raúl Ortega Castro ofrecieron un espectáculo íntimo y emotivo que reafirmó su lugar como referentes del pop romántico en América Latina.

Durante dos horas de concierto, los hermanos Roma interpretaron una selección de temas que exploran las distintas facetas del amor: desde la ilusión inicial hasta el dolor del desengaño. El repertorio incluyó éxitos como Me Cambiaste la Vida, Tan Solo un Minuto y Mi Persona Favorita, así como nuevas composiciones del álbum Bendito Desamor, entre ellas La Última Carta (colaboración con Ha-Ash) y Sabes lo que pasa (junto a Carlos Rivera), esta última con más de 8.5 millones de reproducciones en YouTube.

El montaje escénico destacó por su sobriedad elegante: iluminación cálida, visuales en tonos sepia y una banda en vivo que acompañó con precisión cada arreglo. La interacción con el público fue constante; los artistas compartieron anécdotas personales, agradecieron el apoyo de sus seguidores y dedicaron canciones a quienes “creen en el amor aunque duela”.

La audiencia, compuesta por parejas, familias y fanáticos de todas las edades, respondió con ovaciones, coros masivos y lágrimas discretas. El momento más emotivo llegó con Te Tardaste, cuando el teatro se iluminó con cientos de luces de celulares, creando una atmósfera de comunión colectiva.

El concierto en el Metropólitan marca el inicio de una gira nacional que continuará el 4 de septiembre en Monterrey y el 12 en Guadalajara. Con más de cinco millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, Río Roma consolida su propuesta como una celebración del amor en tiempos de incertidumbre.