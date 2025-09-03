Convoca UAEMéx a su comunidad a participar en Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado puntualizó que el PRDI 2025-2029 será el más amplio e integral que se haya tenido en la historia reciente de la UAEMéx

Detalló que el movimiento estudiantil juega un papel fundamental para identificar las múltiples necesidades y requerimientos existentes en la institución

Las y los integrantes de los sectores estudiantil, docente y administrativo de esta institución podrán expresarse en torno a 17 temáticas como ciencia, deporte, finanzas, cultura, igualdad e inclusión, erradicación de la violencia de género y gobernanza

La Transformación Universitaria es posible a partir de la escucha activa, la horizontalidad y el establecimiento de vías institucionales que permitan la expresión de todos sus espacios, destacó la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, en la presentación de la convocatoria dirigida a la comunidad universitaria para participar en el proceso de consulta para la integración del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029.

En el Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte (CEMAFyD), Zarza Delgado comentó que la Administración Universitaria 2025-2029 está comprometida con la construcción de una institución cercana, con apertura y diálogo permanente, que pone en el centro el bien colectivo, la retribución social y el cuidado comunitario como ejes principales de esta casa de estudios.

Detalló que el movimiento estudiantil juega un papel fundamental para identificar las múltiples necesidades y requerimientos existentes en la institución, razón por la cual se estableció el Plan de Acción Inmediata PAI 140 días, siendo una de las principales bases para la estructuración de la labor universitaria en los próximos cuatro años.

En este sentido, la rectora de la Máxima Casa de Estudios mexiquense resaltó que esta convocatoria permitirá que las y los integrantes de los sectores administrativo, estudiantil y docente de esta institución puedan expresarse en torno a 17 temáticas: ciencia, deporte, finanzas, identidad y cultura, sostenibilidad ambiental, estudios profesionales, bachillerato, igualdad e inclusión, administración, formación docente, cultura de paz, erradicación de la violencia de género, gobernanza, desarrollo y fortalecimiento institucional, comunicación y normatividad.

A partir de esta participación, dijo, se sistematizará la información, se conformará un diagnóstico general y se establecerán objetivos y metas para la integración total de este PRDI, el cual, detalló, será el más amplio e integral que se haya tenido en la historia reciente de la UAEMéx.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja, explicó que esta convocatoria ya se encuentra disponible de manera física en los distintos espacios académicos y en las dependencias administrativas, así como de manera digital en los medios de comunicación institucionales, garantizando la participación de toda su comunidad en la identificación de problemáticas y propuesta de soluciones a sus demandas.

Asimismo, detalló que las bases de esta convocatoria son: ser integrante de la comunidad universitaria, registrar una o más propuestas con base en la estructura temática, así como la participación universitaria en dos modalidades -en foro y en línea.

Para la participación en foros, las personas interesadas expondrán su ponencia de manera presencial, las cuales podrán ser recibidas hasta el día 21 de septiembre de 2025, a las 21:00 horas. Estas actividades se realizarán los días 25 y 26 de septiembre en 11 sedes distribuidas en distintos espacios universitarios dentro y fuera de la ciudad de Toluca.

En tanto, para la participación en línea se podrán adjuntar las propuestas en el sitio web, cuya recepción se mantendrá abierta hasta el día 3 de octubre de 2025. El registro de ambas modalidades se realizará en la página https://prdi20252029.uaemex.mx

Las autoridades universitarias invitaron a su comunidad a consultar la convocatoria para participar en el proceso de elaboración del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029, ejercicio de planeación que impulsará el desarrollo y transformación de la Autónoma mexiquense.