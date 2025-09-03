Funciona o no la estrategia de seguridad

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Uno de los grandes logros que presenta el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo es la nueva estrategia de seguridad, diferente a lo que se estableció la administración sexenal pasada.

La misma ha sido calificada de exitosa por la mayor parte de los gobernadores del país. Hay mayores apoyos de la Federación y se afianza en una coordinación entre los tres niveles de gobierno, consideran

En cada reunión de seguridad se difunden cifras que contrastan favorablemente con los números del pasado, en cuanto se refiere a asesinatos, extorsiones, robos de vehículos y otros rubros más, aunque en el renglón de desapariciones no logran revertir las cifras.

Es cierto que se redujeron los incidentes delictivos, pero eso no significa un gran avance como se espera en una estrategia puesta en operación desde el inicio de la presente administración.

Omar García Harfuch es el funcionario con mayores reconocimientos del gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo y festina los números logrados, aunque en los principales estados que cuentan con mayores ilícitos no lo ven de la misma forma.

En Sinaloa, principal foco de atención de la estrategia de seguridad, llegan elementos de tropa, de la Guardia Nacional en racimos, se anuncia su incorporación a tareas de seguridad, se dota de mejor armamento, se redobla la vigilancia y el propio Omar García se desplaza al estado y los hechos violentos siguen apareciendo algunos de ellos con mayor atrevimiento, como fue el caso del ataque a un hospital.

La violencia no es igual a los aciagos días posteriores a la detención de Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada, pero sí a la época anterior.

Culiacán sigue siendo una de las ciudades más peligrosas y sus habitantes continúan viviendo con el terror y la intranquilidad reflejada en sus rostros.

El destierro de la estrategia abrazos no balazos cayó bien en el ánimo ciudadano, pero los habitantes de las ciudades con alto índice delincuencial no se muestran satisfechos.

Pero Culiacán o el estado de Sinaloa no es exclusivo en esta preocupación, ya que la violencia se manifiesta en Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Tabasco y otras entidades del país, donde hay una marcada intranquilidad por la violencia.

Una de las mayores preocupaciones radica en las masacres que se siguen presentando (el caso reciente de Colima con siete muertos en una panadería), se suma a los de Nuevo León, Guanajuato o Guerrero. En este último estado fue asesinado un funcionario gubernamental de alto nivel.

Es cierto que con todo y la estrategia operando, la violencia e inseguridad, siguen siendo los grandes reclamos de la sociedad.

Hay confianza en que la estrategia funcione, aunque no se sabe hasta cuándo será realidad y el operador del tema, García Harfuch continúa siendo uno de los grandes aciertos, aunque existen todavía resistencias por la concentración de poder y mayores atribuciones que se le han dado.

En la más reciente reunión de seguridad nacional, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, hizo un reclamo por la forma en que se miden los impactos delictivos y pidió cambiar la mecánica.

