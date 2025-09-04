Avanza el reordenamiento del comercio ambulante en Cancún

Brindan certeza jurídica

Se han entregado más de 2,500 credenciales a comerciantes independientes

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En un esfuerzo por dignificar y regularizar el comercio en la vía pública, el Ayuntamiento de Benito Juárez ha iniciado un ambicioso programa de reordenamiento del comercio ambulante en Cancún. Como parte de esta estrategia, se han entregado más de 2,500 credenciales oficiales a vendedores, tianguistas y comerciantes independientes, con el objetivo de brindar certeza jurídica, mejorar la convivencia urbana y combatir prácticas irregulares.

Según datos de la Dirección de Comercio en la Vía Pública, encabezada por José Gamaliel Canto Cambranis, las credenciales se distribuyeron de la siguiente manera: Tianguistas verdes recibieron 1,200 credenciales, los Comerciantes afiliados a sindicatos recibieron 800 y los comerciantes independientes tuvieron 700.

El padrón actual contempla 66 tianguis activos en la ciudad, con aproximadamente 4,800 comerciantes empadronados, además de 6,100 afiliados a sindicatos y 800 independientes.

A partir de enero de 2026, las credenciales tendrán una vigencia de un año, como parte de la reforma al Reglamento de Comercio en la Vía Pública. Esta medida busca reducir la burocracia y facilitar el acceso a trámites, además de garantizar que todos los comerciantes estén debidamente identificados y autorizados para operar.

La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, subrayó que “esta identificación es seguridad y dignificación de su labor”, y exhortó a los comerciantes a cumplir con los requisitos para obtener sus credenciales antes del 15 de septiembre.

Nuevos tianguis en evaluación

Actualmente hay dos solicitudes en trámite para la apertura de nuevos tianguis: uno por parte de los tianguistas verdes y otro por los azules. La zona de Arco Norte está bajo revisión por el comité dictaminador, en coordinación con la Dirección de Ecología y Patrimonio, para verificar si el área es apta para su instalación. El proceso podría tardar hasta dos meses.

El programa no solo busca ordenar el comercio, sino también reconocer el papel fundamental que desempeñan los vendedores ambulantes en la economía local. Desde útiles escolares hasta alimentos frescos, estos comerciantes ofrecen productos esenciales a miles de familias cancunenses.

Ana Paty Peralta destacó que “hay que acabar con las malas prácticas y la corrupción que tanto daño le ha hecho a Cancún”, y aseguró que el gobierno municipal trabaja con transparencia y cercanía para facilitar los trámites sin trabas ni intermediarios.

La credencialización del comercio ambulante en Cancún representa un paso firme hacia la formalización de miles de trabajadores que históricamente han operado en la informalidad. Más allá del orden administrativo, esta iniciativa reconoce su labor, les otorga identidad legal y abre la puerta a una relación más equitativa entre gobierno y ciudadanía.

En una ciudad que vive del turismo y la actividad comercial, garantizar espacios regulados y seguros para los vendedores ambulantes no es solo una cuestión de orden: es una apuesta por la inclusión, la justicia económica y el respeto al trabajo digno.