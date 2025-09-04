Autoridades de Salud reportan 127 casos confirmados de dengue

Repunte de la enfermedad en el país

Mayor concentración en los estados de Jalisco, Veracruz, Michoacán, Chiapas y Guerrero

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- México enfrenta un repunte significativo de casos de dengue durante 2025, según el informe más reciente de la Dirección General de Epidemiología (DGE). Hasta la semana epidemiológica 34, se han confirmado 7,501 contagios en todo el país, con una concentración marcada en los estados de Jalisco, Veracruz, Michoacán, Chiapas y Guerrero, que representan más de la mitad de los diagnósticos.

En este contexto, Quintana Roo ha reportado 127 casos confirmados, cifra que, aunque preocupante, lo mantiene lejos de los primeros lugares nacionales en incidencia.

– Casos confirmados en México (2025): 7,501

– Defunciones asociadas al virus: 32

– Letalidad nacional: 0.86 por cada 100 casos (ligeramente superior a 2024)

Los serotipos circulantes más frecuentes en el país son DENV-2 y DENV-3, asociados a formas más graves de la enfermedad, lo que ha obligado a reforzar la vigilancia epidemiológica y las campañas de prevención.

Aunque la cifra de 127 contagios representa un aumento respecto a meses anteriores, la tasa estatal se mantiene en 6.66 por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de estados como Jalisco (14.26) y Veracruz (13.96).

Los municipios con mayor incidencia en la entidad son Cozumel, Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas. Además, se han confirmado dos defunciones por dengue en lo que va del año.

Autoridades estatales atribuyen el control relativo de la enfermedad a la implementación de operativos permanentes de fumigación, eliminación de criaderos y campañas de concientización en colonias y escuelas. La Secretaría de Salud ha reiterado el llamado a la población para:

– Mantener patios y azoteas libres de recipientes con agua estancada

– Usar repelente y ropa que cubra brazos y piernas

– Acudir de inmediato al médico ante síntomas como fiebre, dolor muscular o sangrado

El repunte de casos de dengue en México refleja no solo el comportamiento estacional del virus, sino también los desafíos estructurales en materia de salud pública, urbanización y cambio climático. Quintana Roo, pese a su clima propicio para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, ha logrado contener parcialmente la propagación gracias a acciones coordinadas y participación ciudadana.

Sin embargo, la presencia de serotipos más agresivos y la movilidad turística constante exigen mantener la alerta epidemiológica y reforzar la cultura de prevención. El dengue no distingue entre visitantes y residentes: la salud colectiva depende de la responsabilidad compartida.

Combaten paludismo en Cozumel

Con el propósito de reforzar las acciones de prevención del paludismo, evitar el restablecimiento de casos autóctonos y cumplir con los nuevos lineamientos nacionales e internacionales en salud pública, el equipo del Programa de Vectores de los Servicios Estatales de Salud llevó a cabo una jornada de capacitación en la Biblioteca Pública Municipal, bajo el tema: “Prevención del restablecimiento del Paludismo en Quintana Roo”.

El presidente municipal José Luis Chacón Méndez destacó que, a través de su administración, se emprenden diferentes acciones para la prevención de enfermedades causadas por la picadura del mosquito Anopheles. “Una de las prioridades de este gobierno es la salud de las y los cozumeleños, por ello trabajamos en conjunto con el gobierno estatal para fortalecer las estrategias de prevención”, señaló.

Durante la capacitación, personal especializado de Cozumel recibió actualización en vigilancia entomológica del paludismo. Los principales objetivos fueron reforzar los conocimientos sobre los hábitos y características de los mosquitos transmisores de la enfermedad, desarrollar habilidades para identificar y atender oportunamente casos sospechosos, así como impulsar la preparación del estado para alcanzar en 2025 la certificación internacional como territorio libre de transmisión autóctona de paludismo.

El paludismo o malaria es una de las enfermedades más antiguas del mundo transmitida por la picadura del mosquito Anopheles. Gracias a las acciones de control y vigilancia, México ha logrado interrumpir la transmisión autóctona en varios estados, y ahora Quintana Roo busca consolidar este logro, lo que representa un paso fundamental para la salud de la población y para fortalecer su atractivo turístico, comentó Walter Humberto Cobá Itzá

Las acciones complementarias del gobierno de Chacón Méndez en esta lucha, incluyen el monitoreo constante de criaderos, capacitación continua del personal de salud y brigadas de vectores, diagnóstico y atención oportuna de casos sospechosos, además de la participación activa de la ciudadanía en la eliminación de criaderos y promoción de medidas preventivas.