Capturan en Tabasco al asesino de tres taxistas de Playa del Carmen

Operativo interinstitucional

Los mató el 18 de julio en el tramo carretero Playa del Carmen–Puerto Morelos

Por redacción DIARIOIMAGEN

La captura de Abelsasar “N” en Tabasco, presunto responsable del homicidio de tres taxistas en Playa del Carmen no es solo una noticia policial: es un recordatorio incómodo de cómo el tejido social se deshilacha en zonas que deberían ser sinónimo de descanso y turismo.

Este caso expone la fragilidad de quienes trabajan en la vía pública, muchas veces atrapados entre la informalidad, la precariedad y el riesgo. ¿Qué significa para un taxista operar en un entorno donde la violencia puede surgir sin previo aviso? ¿Qué señales estamos ignorando como sociedad?

En un operativo interinstitucional realizado en el municipio de Centla, Tabasco, autoridades federales y estatales lograron la captura de Abelsasar “N”, señalado como presunto responsable del homicidio de tres taxistas ocurrido el pasado 18 de julio en el tramo carretero Playa del Carmen–Puerto Morelos, en la Riviera Maya.

Los hechos que se le imputan a Abelsasar “N” conmocionaron a la comunidad de Playa del Carmen. Las víctimas, tres conductores de taxi, fueron localizadas sin vida con impactos de arma de fuego en la carretera federal 307. Dos de ellos habían sido reportados como desaparecidos días antes. Las primeras líneas de investigación apuntan a posibles vínculos con actividades de narcomenudeo en la zona turística, aunque las autoridades no han confirmado el móvil del crimen.

La captura se llevó a cabo la mañana del jueves 4 de septiembre, durante un punto de control en el kilómetro 87 de la carretera Villahermosa–Ciudad del Carmen. Abelsasar “N” conducía un vehículo Nissan Sentra blanco, sin placas y a exceso de velocidad, lo que llamó la atención de los agentes. Tras impactarse contra señalamientos viales, fue inspeccionado y se le encontró en posesión de hierba seca con características de marihuana.

Inicialmente fue asegurado por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple. Sin embargo, al verificar su identidad en la base de datos de Plataforma México, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el triple homicidio en Playa del Carmen.

El detenido fue trasladado de inmediato al estado de Quintana Roo, donde quedó a disposición de un juez de control en Playa del Carmen. Tras los exámenes médicos de rigor, se inició el proceso judicial para definir su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo destacó que la detención fue posible gracias a la colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Tabasco. Esta acción forma parte de las estrategias de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para combatir la impunidad y garantizar justicia a las víctimas de violencia.

El gremio de taxistas en Playa del Carmen ha expresado su preocupación por el aumento de hechos violentos en la región, muchos de ellos relacionados con disputas criminales en corredores turísticos. La detención de Abelsasar “N” representa un avance significativo en una investigación que ha mantenido bajo presión a las autoridades y en expectativa a la sociedad quintanarroense.

La detención de un presunto homicida no resuelve el problema estructural que lo permitió. Si bien es un paso hacia la justicia, también es una oportunidad para preguntarnos qué condiciones sociales, económicas y operativas están dejando a trabajadores como los taxistas expuestos a redes criminales. Playa del Carmen, como otros destinos turísticos, necesita más que vigilancia: requiere políticas integrales que protejan a quienes sostienen su economía desde el volante, la calle y la periferia.

La violencia no debería ser parte del paisaje. Pero mientras lo sea, cada captura como esta debe servir no solo para cerrar un caso, sino para abrir un debate.