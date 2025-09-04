Mara Lezama llega a su cuarto año con avances históricos en bienestar y desarrollo

Amplio respaldo ciudadano

Resultado del trabajo en territorio, donde escucha y resuelve a las personas

Chetumal.- Posicionada por varios meses como la gobernadora mejor evaluada del país e históricamente ser la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa inciará su cuatro año de gobierno con gran aceptación ciudadana, resultado del trabajo en territorio y de escuchar y resolver la voz del pueblo.

Mara Lezama tiene un gobierno de 5 años, en comparación de gobiernos anteriores que fueron de 6, al igual que los venideros, por lo que prácticamente se encuentra a más de la mitad de un gobierno diferente, la primera de la Cuarta Transformación, pero con un sello humanista con corazón feminista.

Aunque los mandatos de gobierno suelen ser de 6 años (sexenios) en la mayoría de los estados mexicanos, Quintana Roo ajustó su duración para que el periodo 2022-2027 sea un quinquenio. Esto se hizo para que el siguiente ciclo electoral del estado coincida con los comicios federales de 2027.

Desde el día de su toma de posesión, la gobernadora quintanarroense convocó a todas y todos los ciudadanos a ser parte de un gobierno diferente y transformador. Para ello, convocó a un Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que ha sido eje de su gobierno diferente y al que se sumaron todos los sectores sociales, en el que nadie se queda fuera ni nadie se queda atrás y las personas están en el centro de las acciones.

Como la primera mujer gobernadora, Mara Lezama impulsa un amplio programa social enfocado principalmente al empoderamiento de las mujeres y a una vida libre de violencia; también, una gran cruzada para combatir la corrupción y eliminar las barreras de la desigualdad para que el éxito se convierta en prosperidad compartida.

Mara Lezama aplica muy bien el lema: por el bien de todos, primero los pobres y los tres principios de la Cuarta Transformación, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo.

Mara Lezama cuenta con una capacidad de gestión ante el gobierno federal que da resultados y que refleja el apoyo que la Presidenta Claudia Sheinbaum le proporciona. Además de las obras emblemáticas como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Parque del Jaguar, y obras de infraestructura en Cancún; se tiene el respaldo del Gobierno de México para el Puente Nichupté, la Puerta al Mar de Felipe Carrillo Puerto, y el recién anunciado Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Chetumal.

Así, la gobernadora de Quintana Roo cierra un tercer año de gobierno diferente, humanista con corazón feminista, e inicia el cuarto, un año que servirá de consolidación de todo un proyecto transformador que no permitirá, de vuelta atrás, regresar a un pasado de olvido, corrupción, mentiras y traiciones.

Certeza laboral a 237 docentes de Telebachilleratos Comunitarios

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa acompañada por la secretaria de Educación en Quintana Roo, Elda Xix Euán, entregó nombramientos de base a docentes del Telebachillerato Comunitario, dando certeza jurídica a su situación laboral, luego de 13 años de trabajo bajo contratos y se reconoce su vocación, compromiso y dedicación con las y los jóvenes de aproximadamente 170 comunidades rurales del estado.

La titular del Ejecutivo estatal señaló que con esta nueva forma de gobernar se busca acortar las brechas de desigualdad para que la prosperidad llegue a todos los hogares de Quintana Roo y con esta entrega las y los

237 docentes, 131 mujeres y 106 hombres, tienen la seguridad, certeza y todas las prestaciones de ley en sus centros laborales. “Por ello hoy reconocemos su profesionalismo y trabajo, fundamentales para garantizar el derecho a la educación media superior en municipios rurales y con mayor rezago social en el estado”.

Mara Lezama explicó que en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, se reafirma el compromiso con la educación rural como un pilar esencial para el progreso y la equidad. Se celebró la labor incansable de las y los docentes, cuya contribución es clave en la construcción de un futuro más justo, inclusivo y próspero para todas y todos.

La gobernadora de Quintana Roo reafirmó su compromiso con este modelo educativo, ampliando su cobertura y mejorando las condiciones laborales de las y los docentes, con el objetivo de garantizar el acceso a una educación de calidad para más jóvenes.

Asimismo, Mara Lezama destacó que los 79 Telebachilleratos Comunitarios, donde estudian 3 mil 937 jóvenes, juegan un papel clave en la estrategia educativa del Gobierno de Quintana Roo, al promover la inclusión y el desarrollo de nuestras comunidades.

La gobernadora recalcó que junto con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se está trabajando para que todas y todos los jóvenes tengan acceso a la educación de calidad, para tener un México y un Quintana Roo igualitario en sus derechos, igualdad sustantiva y acortar las brechas de desigualdad.

Por su parte la titular de la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) Elda Xix Euán, explicó que, con la entrega de los 237 nombramientos, se formaliza la relación laboral de las y los profesionales comprometidos con este modelo educativo, con una inversión federal y estatal.

Hoy se destacó el rol esencial de las y los docentes que, día a día, permiten que la juventud de las zonas más alejadas continúe con su educación media superior sin necesidad de desplazarse a otros lugares.

En el ámbito social, este evento refleja el reconocimiento a las y los docentes como actores clave en la transformación comunitaria, especialmente en regiones con altos índices de rezago educativo, marginación y dispersión geográfica.

A su vez, representa un paso hacia la dignificación del trabajo docente, promoviendo condiciones más justas y equitativas para quienes sostienen la educación en contextos de alta complejidad, finalizó.