Quintana Roo consolida el liderazgo nacional en el desarrollo inmobiliario

Con más de 30 mil propiedades en construcción

Una proyección de absorción sostenida en los próximos 18 meses

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- A pesar de los desafíos económicos globales y la sobreoferta en algunos destinos turísticos, Quintana Roo se mantiene como líder nacional en el desarrollo inmobiliario, con más de 30 mil propiedades actualmente en construcción y una proyección de absorción sostenida en los próximos 18 meses.

Miguel Ángel Lemus Mateos, presidente del Consejo Inmobiliario Empresarial (CIE) en el estado, informó que se están desarrollando cerca de 900 proyectos inmobiliarios distribuidos en los siete principales destinos del Caribe mexicano. Esto representa un promedio mensual de entre 1,800 y 2,000 unidades nuevas, lo que confirma el dinamismo del sector.

“El estado sigue siendo líder en el desplazamiento de propiedades de nivel medio y medio alto. La demanda se mantiene activa, especialmente en zonas con enfoque ecológico y sustentable”, señaló Lemus.

Aunque destinos como Cancún y Tulum enfrentan una sobreoferta, Puerto Morelos se perfila como uno de los polos más prometedores, gracias a su ubicación estratégica entre Cancún y Playa del Carmen y su apuesta por desarrollos sustentables. La Ruta de los Cenotes, en particular, se ha convertido en un atractivo para quienes buscan vivir en contacto con la naturaleza.

“El crecimiento en Puerto Morelos es más ecológico, con proyectos que respetan el entorno y responden a una demanda creciente de vivienda verde”, agregó el líder inmobiliario.

El reciente lanzamiento del Sistema Inmobiliario de Quintana Roo (SIQROO) ha sido clave para fortalecer la transparencia y agilidad en los trámites registrales. Esta plataforma digital centraliza más de tres millones de registros y más de un millón de bienes inmuebles, incorporando herramientas como firma electrónica avanzada, sellos digitales y códigos QR.

La gobernadora Mara Lezama destacó que el nuevo sistema elimina intermediarios, reduce costos y fortalece la certeza jurídica para inversionistas y compradores. “Se acabó la discrecionalidad y la manipulación de títulos. Hoy, cada trámite tiene respaldo tecnológico y legal”, afirmó durante la presentación del sistema.

Aunque el panorama es favorable, el sector enfrenta retos como la informalidad laboral en la construcción y la necesidad de mano de obra calificada. No obstante, el cierre de 2025 se vislumbra positivo, con expectativas de crecimiento en plusvalía y consolidación de nuevos desarrollos de lujo en Cancún, Playa del Carmen y la Riviera Maya.

Planta desmineralizadora en Isla Mujeres

En un hecho considerado histórico para la comunidad isleña, el Ayuntamiento de Isla Mujeres aprobó la entrega de un predio en comodato a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con el propósito de construir la primera planta desmineralizadora de agua potable en la zona insular del municipio.

La obra será desarrollada y operada por la empresa Aguakan, con una inversión superior a 33 millones de pesos, y se ubicará en el fraccionamiento Mundaca, donde actualmente se encuentra el Cárcamo de Agua Potable No. 43.

La planta incorporará tecnología de ósmosis inversa, con una capacidad inicial de 15 litros por segundo, suficiente para abastecer a la población local y a los visitantes. Además, contará con:

– Sistemas de extracción, filtración y pretratamiento.

– Equipos automatizados para control de calidad.

– Planta de energía de respaldo para garantizar el suministro durante emergencias o fenómenos meteorológicos como huracanes.

El diseño contempla una capacidad escalable hasta 60 litros por segundo, lo que permitirá atender la creciente demanda turística y reducir la dependencia de la línea submarina que actualmente abastece a la isla.

La aprobación del proyecto se formalizó durante la XXV Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por la presidenta municipal Atenea Ricalde, junto con regidores y representantes de CAPA. La iniciativa fue calificada como estratégica y sustentable, al fortalecer la infraestructura hídrica del municipio y garantizar el derecho al acceso a agua potable de calidad para las futuras generaciones.

“Esta planta representa un avance crucial para la seguridad hídrica de Isla Mujeres. Es una inversión que responde al crecimiento del destino y a la necesidad de contar con tecnología moderna y resiliente”, expresó Ricalde durante la sesión.