Congreso de Investigación Aplicada al Turismo con una participación récord

Asistencia en Cancún de más de mil 500 personas

Es uno de los principales foros académicos de este sector en América Latina

Cancún.- Con una participación récord de más de 1,500 asistentes, el Congreso de Investigación Aplicada al Turismo (CIAT 2025) se consolida como uno de los principales foros académicos del sector turístico en América Latina. El evento, organizado por la Universidad del Caribe (Unicaribe) y la Dirección General de Profesionalización y Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur), convocó a investigadores, estudiantes y especialistas de 85 instituciones educativas provenientes de 29 estados de México y 15 países, entre ellos Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay.

El objetivo central del CIAT 2025 es vincular los hallazgos científicos con los actores de la cadena de valor del turismo, para impulsar el desarrollo del sector en términos de innovación, tecnología, política pública, sustentabilidad, cambio climático y crecimiento económico comprometido con el medio ambiente y las comunidades.

“El turismo de cada región es el espejo de su sociedad. Nuestra tarea como investigadores es transformar ese reflejo hacia un modelo de desarrollo sostenible”, expresó Gelmy Alondra Chan Pisté, estudiante de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera, durante la ceremonia inaugural.

Hasta el día de hoy, se han impartido 96 ponencias distribuidas en 16 líneas de investigación, además de 10 talleres especializados y 15 presentaciones de libros. De forma paralela, se celebrarán el XXIII Seminario de Turismo y Sustentabilidad y el V Congreso de Turismo Alternativo, ampliando el alcance temático y metodológico del encuentro.

La rectora de Unicaribe, Xóchitl Carmona Bareño, destacó que esta edición del CIAT rompe récords de participación y posiciona a Cancún como un nodo académico clave en la discusión sobre turismo responsable y resiliente.

Durante el evento, el subsecretario de Planeación Turística y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Omar Govea Hernández, subrayó que el sector enfrenta desafíos complejos como la trata de personas y el arribo masivo de sargazo, por lo que los resultados del CIAT serán fundamentales para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

Esperan ocupación de 80% en Costa Mujeres

Con miras a la temporada invernal 2025–2026, el destino turístico de Costa Mujeres prevé alcanzar una ocupación hotelera superior al 80 %, impulsada por estrategias de promoción internacional y la preferencia creciente de viajeros provenientes de Estados Unidos y Canadá. Así lo informó Marisa Setien Morales, directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Costa Mujeres, quien destacó que el destino se prepara para recibir una afluencia significativa durante diciembre, uno de los periodos más fuertes del año.

Setien Morales señaló que, aunque el verano no registró un incremento notable, la ocupación fue considerada óptima. Por ello, los hoteleros han reforzado las acciones de marketing digital y posicionamiento en mercados estratégicos, especialmente en Norteamérica, donde las bajas temperaturas invernales motivan la búsqueda de destinos cálidos como el Caribe mexicano.

“Costa Mujeres sigue siendo líder en ocupación dentro de Quintana Roo, gracias a sus bellezas naturales, la calidad del servicio y la predominancia de hoteles cinco estrellas”, afirmó la representante hotelera.

La expectativa es que la ocupación alcance entre el 80 y el 85 %, cifra que se acerca al récord del año pasado, cuando el destino logró un 90 % de ocupación durante el mismo periodo.

Costa Mujeres se ha consolidado como una opción preferente para el turismo de alto nivel, con visitantes que buscan experiencias exclusivas, hospedaje de lujo y entornos naturales preservados. La conectividad aérea desde ciudades como Toronto, Montreal, Chicago y Nueva York ha sido clave para mantener el flujo constante de turistas internacionales.

Además, el destino forma parte del macizo continental de Isla Mujeres, lo que le permite combinar la tranquilidad de una zona menos saturada con el acceso a servicios turísticos de primer nivel.

Los hoteleros han intensificado la capacitación del personal, la renovación de instalaciones y la coordinación con autoridades locales para garantizar una experiencia segura y de calidad. También se han implementado protocolos ambientales para minimizar el impacto ecológico ante el aumento de visitantes.