Mercados tradicionales esperan mayor bonanza por regreso a clases

Reactivación de la economía local

Enfrentan una creciente competencia de supermercados y platafromas asiáticas

Cancún.- Con el inicio del ciclo escolar 2025–2026, los mercados tradicionales de Cancún se preparan para un esperado repunte en ventas, especialmente en productos escolares, uniformes y calzado. Locatarios del emblemático mercado “El Parían” confían en que esta temporada reactive la economía local, pese a los desafíos que enfrentan frente a las grandes cadenas y plataformas digitales.

Jenny Bautista, fundadora y vendedora en “El Parían”, señaló que aunque las ventas han caído hasta un 40% respecto al año anterior, aún hay esperanza de recuperación gracias a la afluencia diaria de más de dos mil personas. Los productos más demandados incluyen:

– Uniformes escolares confeccionados en Yucatán

– Zapatos de piel de producción local

– Calcetas, ropa interior y batas de laboratorio

– Mochilas y artículos de papelería

“Evitamos vender productos de baja calidad importados, como los uniformes de poliéster que no se adaptan al clima de Cancún”, explicó Bautista.

Los comerciantes enfrentan una creciente competencia de supermercados y aplicaciones asiáticas, que ofrecen precios bajos, pero con productos de menor calidad. Esta tendencia ha desplazado parte del consumo hacia canales digitales, afectando directamente a los 250 locatarios del mercado.

“Se está dejando morir el centro de la ciudad comercialmente”, lamentó Bautista, quien hizo un llamado a las familias cancunenses para apoyar a los productores locales y preservar la identidad comercial de la zona.

Según datos de la Secretaría de Educación Pública de Quintana Roo, Cancún cuenta con 341 escuelas, de las cuales 300 son privadas y 41 públicas. Más de 84 mil alumnos son de nuevo ingreso, lo que representa una oportunidad significativa para los comercios locales.

A nivel nacional, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) estima una derrama económica de 135 mil millones de pesos por el regreso a clases, beneficiando a cerca de 4.8 millones de unidades económicas, incluidas papelerías, zapaterías y negocios familiares.

En Cancún, iniciativas como la Feria del Calzado en la Región 247 han ofrecido descuentos de hasta el 50%, atrayendo a decenas de familias en busca de opciones accesibles. Un par de zapatos escolares de piel puede adquirirse por aproximadamente 250 pesos, la mitad del precio en tiendas departamentales.

Hay 204 empresas de seguridad privada

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Estado de Quintana Roo reportó que hasta agosto de este año existen 204 empresas y servicios privados de seguridad registrados en la entidad, cifra que refleja un crecimiento moderado respecto a diciembre de 2024, cuando se contabilizaban 195 compañías activas.

El municipio de Benito Juárez concentra la mayor parte de estas empresas, con 143 registros, seguido por Solidaridad (Playa del Carmen) con 30, Othón P. Blanco con 16, Cozumel con 7, Tulum con 6 y Puerto Morelos con 2.

Sólo 10 empresas en todo el estado están autorizadas para portar armas de fuego, lo que representa menos del 5% del total registrado.

Durante 2024, la SSC canceló el registro de 26 empresas por incumplimiento de normativas, principalmente en Benito Juárez (19 casos), Solidaridad (3), Othón P. Blanco (2) y Cozumel (2). Las causas incluyeron falta de permisos estatales, obstrucción a servicios de emergencia y deficiencias en la capacitación del personal2.

La dependencia realiza operativos de supervisión en los 11 municipios del estado, imponiendo sanciones que pueden alcanzar hasta 300 mil pesos por operar fuera del marco legal.

Para obtener la autorización estatal, las empresas deben cumplir con requisitos rigurosos, como:

– Certificados de estudios del personal operativo

– Exámenes toxicológicos

– Convenios con la Academia Estatal de Seguridad Ciudadana

– Registro en Plataforma México

– Documentación legal y fiscal completa

El costo de autorización inicial oscila entre 22,583 y 23,703 pesos, mientras que la renovación anual va de 15,625 a 16,405 pesos.

