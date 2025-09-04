Destaca el alcalde Isaac Montoya Márquez dinamismo y riqueza cultural de Naucalpan

Preside el 151 aniversario del municipio

Naucalpan, Méx.- En el marco del 151 aniversario del municipio de Naucalpan de Juárez, el alcalde Isaac Montoya Márquez, reconoció la historia y la grandeza de todas las generaciones que han conformado una entidad que, con dinamismo, pujanza y riqueza cultural, han colocado al municipio como el que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) del Estado de México.

Agregó que, a pesar de los pesares, Naucalpan sigue aportando el 17% del PIB de todo el Estado de México. Hoy estamos decididos a recuperar esos símbolos de identidad, que desgraciadamente se quedaron opacados, por diferentes administraciones y hoy lo que queremos es devolverle su orgullo a Naucalpan, el orgullo de ser naucalpenses.

En la Plaza Revolución, acompañado de las y los integrantes del Cabildo, directoras y directores de su administración, pidió reflexionar sobre el peso y la relevancia que tiene Naucalpan para el Estado de México y para el país, con una historia rica desde sus raíces con los tlatilcas, su paso por transformaciones como la Revolución, la Independencia y un pasado ligado a la figura del Benemérito de las Américas.

Montoya Márquez destacó que, Ciudad Naucalpan ha aportado al Estado de México productividad con su industria y comercio, también deporte y cultura, como las icónicas Torres de Satélite, la Basílica de los Remedios, el acueducto de Los Remedios y también con sus pueblos originarios como como Chimalpa, Tepatlaxco, San Esteban Huitzilacasco y San Lorenzo Totolinga.

“Esa riqueza, esa carga cultural nos debe permitir entender que tenemos valores, tenemos principios, tenemos un origen al cual nos debemos y al cuál representamos. Como gobierno, venimos a sustentar un principio muy básico que es el mandato obedencial, el pueblo es el que manda, el gobierno debe obedecer al pueblo y por ello mantenemos estos lineamientos que desde nuestro movimiento siempre nos han regido que es preservar la cercanía, la lógica de transparencia en honestidad y sobre todo el ejercicio de los recursos públicos” subrayó el alcalde.

Apuntó que los desafíos actuales para todas las administraciones, se inclinan al trabajo conjunto para recuperar la grandeza de los municipios y trabajar en equipo, como lo hará su gobierno en conjunto con el Gobierno del Estado de México que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez con el rescate de dos vialidades clave para ambas entidades como lo son el Periférico Norte y el Boulevard Luis Donaldo Colosio.