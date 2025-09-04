Atizapán celebra 151 años de haberse erigido como municipio

El alcalde Pedro Rodríguez encabeza ceremonia

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas encabezó la conmemoración del 151 Aniversario de la Erección como Municipio de Atizapán de Zaragoza.

En una solemne ceremonia cívica celebrada en el Patio Central del Palacio Municipal y acompañado por miembros del Cabildo, directores de la administración y ciudadanos, el Alcalde reafirmó su compromiso de seguir construyendo un municipio que sea referente por sus buenos resultados y un motivo de orgullo para todas las familias que lo habitan.

En su intervención, Rodríguez Villegas destacó los avances significativos de su gobierno, posicionando a Atizapán como un modelo a seguir.

“Queremos que sea un municipio que brille, que brille por cosas positivas”, afirmó el edil.

Subrayó los logros clave que definen su Administración: “Somos un referente en el tema de seguridad, somos un referente de cuando se manejan las finanzas de una manera transparente, sólida y honrada. Hemos demostrado que podemos realizar más de 2,000 millones de pesos de inversión en obra pública, sin pedir un solo crédito”.

Con un llamado a la unidad a todo su equipo de trabajo, el Alcalde invitó a continuar sirviendo con calidez y eficiencia.

“En esta Administración no queremos ser un gobierno más y es a lo que los invito a todas y a todos ustedes, a que en cada acción que realicen dejen huella para que el día de mañana la ciudadanía recuerde cómo trabajó este gobierno”, concluyó.