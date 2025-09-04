Llegan a Huixquilucan nuevas inversiones

Huixquilucan, Mex.- Diversos sectores de la sociedad de este municipio reconocieron el buen trabajo de la alcaldesa Romina Contreras, luego de que Huixquilucan ha consolidado su posición estratégica como un polo para la inversión privada, al captar más de dos mil 500 millones de dólares. Lo anterior, es el resultado directo de las políticas públicas implementadas para brindar certeza jurídica a los inversionistas, facilitar la apertura de unidades económicas y reducir significativamente la tramitología. En ese contexto, Huixquilucan se distingue por ser un territorio seguro y por registrar el mayor desarrollo de obra pública en el Estado de México, lo que garantiza una conectividad óptima. Durante la inauguración de la nueva tienda Decathlon en Paseo Interlomas, Contreras Carrasco afirmó que la llegada de nuevas empresas es un reconocimiento al momento de crecimiento, modernidad e innovación que vive Huixquilucan desde 2016. Subrayó que la confianza del sector privado valida el rumbo que ha tomado la localidad.