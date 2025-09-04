Impulsa Delfina Gómez cooperativas con apoyos de hasta 200 mil pesos

Convocatoria estará vigente hasta el 17 de septiembre de 2025

Toluca, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Trabajo, lanzó la convocatoria 2025 del programa Fomento Cooperativo para el Bienestar, que estará vigente del 2 al 17 de septiembre, con el propósito de consolidar y fortalecer sociedades cooperativas en los 125 municipios de la entidad.

El programa está dirigido a personas mayores de 18 años, desempleadas o subempleadas, que residan en el Estado de México y busquen integrarse legalmente en cooperativas de producción, distribución o consumo de bienes y servicios.

Las y los beneficiarios podrán acceder a:

Apoyo económico hasta por 200 mil pesos por única ocasión.

Asesoría y acompañamiento técnico.

Capacitación y talleres de formación en obligaciones fiscales y legales.

Apoyo en la constitución y fortalecimiento de cooperativas.

Los giros autorizados incluyen artesanías, talleres de oficios, turismo, reciclaje, reparaciones y agroindustria.

“Por instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, este programa impulsa la creación y fortalecimiento de sociedades cooperativas, promoviendo la economía social y solidaria, así como la generación de empleos dignos”, subrayó Morales Poblete.

Las personas interesadas deberán acudir de manera presencial a cualquiera de las Oficinas Regionales de Empleo, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. La ubicación está disponible en: strabajo.edomex.gob.mx/oficinas_regionales_empleo.

Los resultados se publicarán a partir de noviembre de 2025 en las Oficinas Regionales de Empleo y en la página oficial de la Secretaría del Trabajo: strabajo.edomex.gob.mx.