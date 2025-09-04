Estudios Churubusco celebra 80 años de historia

En alianza con Cineteca Nacional, Archivo General de la Nación y Lotería Nacional

Se tienen preparadas exposiciones, ciclos de cine, presentaciones de libros y conciertos

Las celebraciones por los 80 años de Estudios Churubusco Azteca, institución de la Secretaría del Gobierno de México, iniciaron con la develación de un billete conmemorativo, que emitió la Lotería Nacional.

En conferencia de prensa, en el Foro 2 de los Estudios, su director, Cristián Calónico Lucio, resaltó la importancia de dedicar el festejo a las personas que han dedicado su vida entera a la institución: “Se han hecho homenajes a las películas producidas aquí, hay un gran reconocimiento a los actores y directores que han hecho de sus sueños una realidad, pero pocas veces se ha hablado de los trabajadores que son la memoria viva de este espacio”.

En el evento se contó con la presencia de la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Daniela Alatorre; la directora de la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen; la directora de Memoria Histórica del Archivo General de la Nación (AGN), Gabriela Pulido; la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la directora del Centro de Música Mexicana de Concierto de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Patricia Pineda.

80 años de historia y de historias

A decir de Daniela Alatorre, hablar de los Estudios Churubusco es hablar de ocho décadas de historia, desde su fundación en 1945, en las que han sido testigo de una época dorada, de una transformación tecnológica constante y de la evolución narrativa del cine mexicano.

“Han albergado las voces de muchas generaciones de creadores, técnicos y artistas que con cada historia reflejan el alma y los contrastes de nuestro país”, celebró la funcionaria, quien recordó que películas tan legendarias como La Perla, de Emilio “El Indio” Fernández; Mecánica Nacional, de Luis Alcoriza; El Ángel Exterminador, de Luis Buñuel; Amores Perros, de Alejandro González Inárritu; Roma, de Alfonso Cuarón, y Dune, de David Lynch, entre muchas otras se grabaron en sus instalaciones.

Además de ser historia viva del cine mexicano, los Estudios Churubusco se llenan con los relatos de quienes cada día caminan por sus pasillos, sus ocho foros, sus 167 oficinas de producción, seis salas de postproducción de sonido, de post producción de imagen y el laboratorio fílmico.

En ese sentido, Marina Stavenhagen comentó que los Estudios son un espacio fundamental de formación para muchos profesionales de diversos oficios del cine, desde técnicos y tramoya, hasta la fotografía y el diseño de arte: “Celebro mucho que estos 80 años de historias estén dedicados a todos aquellos que los han construido con muchísima dedicación, muchísimo talento y muchísimo compromiso con el cine nacional”.

Fue Gabriela Pulido, junto al equipo de Memoria Histórica del AGN, quien se encargó de escarbar en los archivos, los acervos y en las memorias de quienes hacen funcionar a los Estudios, como técnicos, escenógrafos, artistas, personal de intendencia y equipo de seguridad, y también a quienes, sin ser parte de la empresa, la enriquecen, como los vendedores de comida y los reparadores de zapatos, quienes se han vuelto parte de la misma familia.

“Aquellos a quienes no se les reconocen sus valiosos aportes y que no siempre aparecen en los créditos al final de la película, por eso los trabajadores son los protagonistas de este festejo. Hoy aquí están sus nombres, sus historias de vida, sus anécdotas familiares y laborales, porque es el corazón de las personas lo que ha hecho de los Estudios Churubusco un referente internacional”, aseguró Pulido.

Programación de aniversario: desde ciclos hasta conciertos

El trabajo de Memoria Histórica para la celebración se encuentra en 27 cápsulas de radio y televisión con los testimonios de las y los trabajadores, se transmiten en el Canal Once, Canal 14, Capital 21 y Canal 22; también se exhibirán al inicio de las películas que se proyecten en la Cineteca Nacional, y se difundirán en las frecuencias del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y de Radio Educación.

Dichas memorias también se plasmaron en el libro Estudios Churubusco: una memoria colectiva, que se presentará el jueves 25 de septiembre en la sala de grabación musical Silvestre Revueltas junto a Historias, imágenes y sonidos. Estudios Churubusco 2016-2025, un libro presenta un panorama del cine mexicano en la última década.

También se llevará a cabo el Primer Foro de la Industria Audiovisual MEXAV, un evento para profesionales de la industria, los días 9 y 10 de septiembre de 2025.

En colaboración con la Cineteca Nacional se inaugurará la exposición fotográfica “80 años de Estudios Churubusco Azteca, de ser la casa del cine mexicano”, que se inaugurará el 18 de septiembre en la Cineteca Nacional México y en la Cineteca de las Artes.

Asimismo, del 17 de octubre al 11 de diciembre del año en curso, en la Cineteca de las Artes, se realizará la muestra de cine “80 Años de los Estudios Churubusco Azteca” en la que se proyectarán once películas mexicanas de relevancia a lo largo de las últimas ocho décadas.

En alianza con la SACM se realizarán tres conciertos en la Sala de Grabación Silvestre Revueltas; el primero titulado “Concierto Gamex Sinfónico” ocurrirá el 4 de octubre, será un puente entre el mundo gamer y la música académica.

El segundo, el “Concierto filmográfico 80 Años de los Estudios Churubusco Azteca”, será una proyección musicalizada que recopila extractos de las películas emblemáticas mexicanas producidas en los Estudios y se llevará a cabo el jueves 23 de octubre; el tercero es el “Concierto Música en Corto”, que consiste en una función de cine musicalizada compuesta por siete cortometrajes que tendrá lugar el sábado 6 de diciembre.

Por otra parte, la muestra de cine “80 Años de los Estudios Churubusco Azteca”, compuesta por seis películas, se proyectará en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano del 4 al 14 de diciembre en La Habana, Cuba.

También se inaugurará el 15 de diciembre en las Rejas de Chapultepec la Exposición “80 Años de los Estudios Churubusco Azteca”, se podrá apreciar hasta el 25 de enero de 2026.

Los festejos cerrarán con una exposición que muestra ocho grabados elaborados por Candy Gómez, Jorge Borja, Luisa Estrada, Nuria Montiel, Rodrigo Imaz, Ruth Acosta, Sergio Ricaño y Vicente Jurado, misma que se presentará el 16 de diciembre en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).