Presentan decreto en apoyo a productores agrícolas para regularizar títulos de agua

Orden en concesiones

Recuperación de 4 mil millones de metros cúbicos del líquido, entregados de manera voluntaria por empresarios

El gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentó el Decreto de Facilidades Administrativas para que pequeños y medianos productores agrícolas regularicen sus títulos de agua, además, informó que con la revisión y ordenamiento de concesiones se ha logrado la recuperación de 4 mil millones de metros cúbicos de agua, entregados, en su mayoría, de manera voluntaria por empresarios que devolvieron sus litros excedentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que con el Decreto de Facilidades Administrativas se da cumplimiento a un compromiso de campaña con el que se apoya a los productores agrícolas.

“Es muy importante para todos los pequeños productores que tienen un pozo o algún uso de agua de riego, este Acuerdo de Facilidades, para que se pongan en orden de manera muy rápida y puedan acceder a todos los apoyos, que es algo que desde la campaña me estuvieron pidiendo muchos agricultores, productores agrícolas pequeños”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo federal, puntualizó que la recuperación de 4 mil millones de m3 de agua significa la desprivatización de un recurso que es de la nación y además equivale cuatro veces lo que consume la capital del país.

“Son 4 mil millones de metros cúbicos que se desprivatizaron, es equivalente a 3 veces, 4 veces lo que consume la Ciudad de México, de desprivatización de concesiones de agua o poner en orden concesiones de agua”, agregó.

Por su parte, el director general de la Conagua, Efraín Morales López, informó que de los 17 proyectos estratégicos en materia de agua que forman parte del Plan Nacional Hídrico —los cuales están planteados para dar soluciones a largo plazo—, en ocho ya se iniciaron obras; tres se encuentran en etapa final de contratación y arrancan los trabajos la siguiente semana; y seis están en detalles finales técnicos y de socialización, por lo que en los próximos días iniciarán sus procesos de contratación para posteriormente iniciar las obras.

El subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, detalló que la Conagua llevó a cabo una revisión a 536 mil 533 títulos de concesión, de los que se detectó que 163 mil 689 están vencidos, por lo que el Decreto de Facilidades Administrativas, que forma parte del Plan Nacional Hídrico, tiene como objetivo que pequeños y medianos productores, de estados y municipios que tengan títulos hasta por volúmenes de 500 mil m3 regularicen sus concesiones y con ello accedan a certeza jurídica, a crédito, subsidios y programas.

Informó que, este decreto considerará los títulos vencidos del 1 de octubre 2017 al 1 de marzo de 2025 y el trámite podrá realizarse durante los tres meses posteriores a la publicación decreto a través de una solicitud que deberá presentarse en la Ventanilla Digital Única de Trámites del Agua o en los módulos que serán instalados en todo el país.

El subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Felipe Zataráin Mendoza, informó que lo proyectos del Plan Nacional Hídrico que ya están en marcha son: la Segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, Tamaulipas; el proyecto de Agua para Colima; el Acueducto Solís–León, Guanajuato; el plan Acapulco se Transforma Contigo; el Plan integral de la Zona Oriente del Estado de México; las Redes troncales de Agua Saludable para La Laguna; las Obras de Protección contra Inundaciones en Tabasco; y el Proyecto de Agua Potable de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Mientras que las obras por iniciar son: el Acuaférico Campeche y redes Xpujil; la Presa Tunal II, Durango; y el Acueducto La Cangrejera-Coatzacoalcos, Veracruz. Adicional a ello, se licitarán: la Presa El Novillo en Baja California Sur; la Presa Margarita Maza de Juárez; la Desaladora de Rosarito; el proyecto Agua para San Luis Potosí; el Sistema de Presas para Hermosillo y la Presa Milpillas.

Intervención militar de EU no estuvo en la mesa con Rubio: Sheinbaum

Tras la visita oficial del secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó el alcance de los acuerdos en materia de seguridad con Estados Unidos y, dejó claro, que la intervención del ejército de ese país en territorio mexicano contra los cárteles “no fue tema”.

Destacó que el llamado “entendimiento” se basa en la reciprocidad, respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua.

“Hay cuatro principios sobre los que se basa el programa, que fueron las que ayer se presentaron el comunicado, que para nosotros era muy importante, por todas estas declaraciones que se llegaron a hacer de algunas personas, vinculadas o no, con el gobierno de Estados Unidos, que era necesaria una intervención de fuerzas de Estados Unidos en nuestro país. Quedó muy claro en el programa”.

En la mañanera de este jueves en palacio Nacional afirmó que la reunión con el emisario del gobierno de Donald Trump “fue muy cordial”. Se habló también, dijo, de la disminución en los flujos migratorios hacia el norte.

“Les presentamos los avances que hay en seguridad, la estrategia que seguimos. Ellos a su vez presentaron algunos temas, fue una reunión cordial y creo que el resultado es bueno para el país”, dijo.

Se le preguntó si el secretario Rubio le pidió , específicamente, que pudiera haber más agentes de Estados Unidos en territorio mexicano.

—No, no fue tema. Ellos saben que tenemos un protocolo para aprobar agentes de las distintas agencias en nuestro país, tenemos una Constitución que habla de ello y la ley nacional de seguridad. No fue tema en la plática.

Recalcó que se habló del tema de la captura del capo mexicano Ismael El Mayo Zambada, pero no se profundizó en cómo llegó a manos de la justicia de Estados Unidos.

También se puso sobre la mesa que, en reciprocidad, México solicita algunos “objetivos prioritarios” (miembros de grupos criminales o delincuentes) para que sean enviados a nuestro país.

Reclama EU 50 barreras comerciales, admite CSP

La presidenta Sheinbaum Pardo reconoció que Estados Unidos ha reclamado a México la existencia de alrededor de 50 barreras comerciales, las cuales son revisadas en una mesa alterna de negociación encabezada por la Secretaría de Economía.

La mandataria federal aclaró que no se trata necesariamente de violaciones al T-MEC, sino de obstáculos que Washington identifica como «barreras» en el comercio bilateral.

«Ellos tienen una serie de planteamientos, ya lo habíamos platicado aquí, donde dicen que hay problemas relacionados porque no es necesariamente violaciones al tratado, sino barreras, así les llaman a lo que está en tratado comercial y a lo que está escrito en el T-MEC. Tienen alrededor de 50 y entonces nosotros también hemos planteado otros temas», comentó Sheinbaum.

No está en la agenda una reunión con Trump

La titular del Ejecutivo federal indicó que por lo pronto no está en la agenda una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump, tras la visita que hizo a México el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“No ha sido tema todavía, no está, digamos, en la agenda pronto”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 4 de septiembre en Palacio Nacional.

Ridículo de la oposición

En el Salón Tesorería, la mandataria federal aprovechó para arremeter contra la oposición por desear que le vaya mal, ante el encuentro que tuvo con Merco Rubio. Además, llamó ridículo al senador y líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, por haber viajado a Washington a denunciar una “narcodictadura comunista”.

“Alito Moreno estuvo en Washington, haciendo el ridículo, diciendo: ´Es que el gobierno de México está vinculado con los narcos’; y aquí el secretario Rubio felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación que hay”, señaló.

Asimismo, agregó la mandataria, el panista Roberto Gil Zuarth, ofreció una entrevista a una cadena de televisión estadunidense “diciendo quién sabe qué cosa… pura mentira”.

Y en contraparte, destacó, en México, en la visita de Rubio, se convino el programa de colaboración conjunta en materia de seguridad.