De 60 a 6,730 dólares, precios de los boletos para el Mundial 2026

Preventa a 279 días de la inauguración

Deben cumplirse varios requisitos para ser elegibles en la compra de entradas

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció que desde este 10 de septiembre se pondrán a la venta los boletos para la Copa Mundial del 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, a partir del próximo 11 de junio.

Los precios irán de los 60 dólares (1,122.36 pesos), esto en los partidos de fases de grupos, mientras que para la final los precios podrán llegar hasta los 6,730 dólares (125,891.39 pesos).

¿Cómo será la venta de boletos?

En primera instancia, el primer sorteo que llevará a cabo la FIFA será exclusivo para tarjetahabientes Visa, que deberán crear un FIFA ID en FIFA.com/boletos y ahí mismo registrar su interés. Una vez que hagan esto, recibirán notificaciones sobre las fechas de venta de boletos y los detalles del proceso de compra.

El periodo de tiempo para registrarse en el sorteo preferente de Visa será desde las 9:00 horas del miércoles 10 de septiembre hasta las 9:00 horas del viernes 19 de septiembre.

Otro requisito indispensable para registrarse es ser mayor de 18 años. De acuerdo con FIFA, el tiempo en el que los aficionados hagan su registro para el sorteo no influye en las probabilidades de ser seleccionados.

“Tras un proceso de selección aleatorio, los ganadores recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre. Se les asignará una fecha y hora para adquirir boletos (sujetos a disponibilidad). El periodo de asignación de horarios dará inicio el 1 de octubre. El hecho de quedar seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de boletos en el horario asignado. Una vez iniciada la venta, se ofrecerán boletos para partidos individuales para los 104 encuentros, así como boletos específicos por sede y por equipo”, anunció la FIFA.

Este sorteo preferente para tarjetahabientes Visa será la primera de, al menos, tres fases de venta de boletos. La siguiente fase comenzará en octubre.

Del 27 al 31 de octubre, se llevará a cabo un sorteo anticipado de boletos, que también incluirá un periodo de registro y un proceso de selección aleatoria. Los ganadores de este sorteo recibirán los resultados entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

La tercera fase de venta de entradas será un sorteo por selección aleatoria que iniciará después del sorteo del Mundial, que será el 5 de diciembre. En este momento se podrán elegir partidos que ya se sabrá cuándo y dónde se llevarán a cabo.

Finalmente, en la etapa más cercana al torneo, se habilitará la venta de boletos restantes por orden de llegada.

Así mismo, con el objetivo de evitar la reventa de boletos de forma ilegal e informal, la FIFA comunicó que “más adelante este año, la FIFA habilitará una plataforma de reventa oficial en FIFA.com/boletos para que los titulares de boletos tengan una opción segura y confiable”.

Es importante destacar que estas primeras ventas son a ciegas, pues se realizan antes del sorteo de los juegos que se disputarán por lo que no se sabrá los equipos a los que vayan a ver jugar.

El 11 de junio de 2026 será feriado en CDMX

Mientras tanto, en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina , anunció que con el objetivo de que todos los capitalinos puedan gozar de la inauguración del Mundial, el 11 de junio de 2026 será declarado como día feriado.

La decisión de Brugada Molina busca garantizar que ningún ciudadano se vea impedido a presenciar el histórico momento en el cual nuestro país albergará su tercera justa mundialista, por sus respectivas obligaciones laborales.

“El día de la inauguración del Mundial se va a declarar feriado, ese día va a ser muy importante; vamos a tener garantía de que la población pueda tener ese día para disfrutar el Mundial”, declaró Brugada Molina.

La sede de la emblemática inauguración será el Estadio Azteca, escenario que se convertirá en el primero a nivel mundial en recibir tres ceremonias de este tipo.

Además, la Selección Mexicana será la que protagonice el primer duelo de la justa mundialista, algo que se prevé tenga paralizada a toda la afición tanto a nivel local como a nivel nacional.

Habrá actividades futboleras en la CDMX

Como complemento de todas las actividades que tendrá la capital del país durante la celebración del torneo, la jefa de Gobierno recalcó que se instalarán festivales futboleros en cada una de las alcaldías de la ciudad para que se transmitan los partidos del Mundial en pantallas gigantes.

La estrategia busca descentralizar la fiebre del torneo del estadio Azteca para crear puntos en los cuales las familias y los fanáticos puedan vivir la experiencia sin necesidad de trasladarse hasta el centro de la ciudad, lugar en el que se instalará el Fan Fest de la FIFA.