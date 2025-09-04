Clara Brugada da a conocer la estrategia “México por el clima”

Crearán frente común

Encuentro de activistas, organizaciones, empresas, académicos y sector público para construir una agenda contra crisis ambiental

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, da a conocer que la capital del país será la sede de la primera edición de la Semana de Acción Climática, un evento de alcance internacional que busca posicionar a México como líder en la acción climática y que reunirá a activistas, organizaciones, empresas, académicos y el sector público para dialogar y construir una agenda conjunta frente a la crisis ambiental.

El evento, que se llevará a cabo del 8 al 10 de octubre en el Bosque de Chapultepec , contará con más de 250 aliados y abordará 17 ejes temáticos, incluyendo agua, biodiversidad, ciudades sostenibles, economía circular y justicia climática. La Jefa de Gobierno destacó la importancia de este encuentro como un «hito» que impulsará políticas públicas y un compromiso social más profundo.

«La relevancia de esta gran Semana de Acción Climática es que hay que verla como un espacio detonador, una acción de un movimiento. Climático, un espacio participativo e innovador que seguramente se va a convertir en una plataforma de alianzas, de diálogos, de intercambios, de experiencia, pero sobre todo, estoy segura en la construcción de una agenda que pueda vigilarse, que pueda no solo aprobarse, sino vigilar que se cumplan tanto por la los gobiernos, principalmente, pero también por lo la sociedad y los movimientos», afirmó.

Aseguró que «para mí como jefa de Gobierno y para esta ciudad, este evento debe representar un hito que permita generar un impulso innovador y de compromiso ante el clima, así que yo quiero que este espacio sin precedentes para la ciudad, para el país, para la región, pueda convertirse realmente en lo que es: este gran encuentro mundial por el clima».

Recordó los impactos del cambio climático que ya se sienten en la capital, como las temperaturas récord y las intensas lluvias. «El año pasado en mayo del 2024 se rompió el récord de la temperatura más calurosa registrada en la ciudad: 34,7°C, que no había pasado desde 1998 o este año, en estos días, hemos alcanzado en esta temporada de lluvia ya en cuatro ocasiones la alerta púrpura, que es la medición que tenemos como alerta temprana en la ciudad, la alerta púrpura que rebasa más del 70 mm de agua que llegan a la ciudad en los momentos de lluvia y que rompen con todo”, acotó.

Recordó que esta ciudad en el tiempo que gobernó en la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hoy nuestra Presidenta, el programa de acción climática de la ciudad recibió más de 30 premios y reconocimientos nacionales e internacionales por proyectos innovadores y participativos y, lo más importante, se logró la mitigación de 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros temas.

Por lo que dijo que “hoy nos toca a nosotros impulsar un segundo momento, nosotros le llamamos un segundo piso de transformación, y queremos hacerlo con ustedes, queremos escucharlos, queremos retomar y queremos trabajar con ustedes»*.

En este contexto, mencionó las iniciativas del Gobierno de la Ciudad para enfrentar estos desafíos, como la continuidad de proyectos de electromovilidad eficiente, la meta de reducir el 50% los residuos para 2030, y la recuperación de zonas verdes a través de programas como «Ciudad Esponja» y «Manzanas Verdes», no solo a través del Bosque de Agua sino en la zona urbana.

«Sin la sociedad civil, sin las organizaciones, sin la conciencia ciudadana, cualquier propuesta va a quedar aislada”, remarcó.

Coincidió que la justicia climática no se debe ver aislada de la justicia social, tenemos que pensar que *”si necesitamos construir este proceso de justicia climática debe estar ligada a la justicia social, a la reducción de las desigualdades económicas, sociales, territoriales y de género”*.

«Cuidar la naturaleza, el medio ambiente y el planeta no debe significar un trabajo mayor para quienes hoy por hoy reciben la carga de los cuidados, que son las mujeres”*, expresó.

Para finalizar, invitó a la ciudadanía a este gran encuentro mundial de “México por el Clima” que se llevará a cabo en octubre, del 8 al 10 en Chapultepec, “y sobre todo invitamos a que se construyan los mejores acuerdos, las mejores propuestas, las mejores luchas y van a tener el apoyo del Gobierno de la Ciudad”, concluyó.