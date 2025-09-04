Invita Fundación IMSS a la población a sumarse a la campaña sillas-cama de acompañamiento

Estancia hospitalaria más confortable y digna

Con el objetivo de adquirir mil 600 sillas cama de acompañamiento que serán entregadas en beneficio de cuidadores de pacientes en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Fundación IMSS invita a población general a sumarse a la campaña 2025 de este proyecto social.

El titular de la Coordinación de Responsabilidad Social de Fundación IMSS, Saúl Guadarrama Ruiz, destacó que este proyecto social tiene más de 11 años desde su puesta en marcha y que al cierre de 2024 se han instalado más de 26 mil unidades en 25 representaciones estatales y regionales del Seguro Social.

Refirió que desde el nacimiento de la campaña, el objetivo es instalar una silla cama por cada cama de hospitalización, ya que cada unidad puede llegar a beneficiar hasta mil 95 personas al año y generar millones de impactos positivos en sus ocupantes.

Detalló que cada donación representa la oportunidad para que personas cuidadoras de pacientes hospitalizados en unidades médicas del Segundo y Tercer Nivel del Instituto, puedan tener una estancia hospitalaria más confortable y digna durante el tiempo que acompañe a su paciente, que en promedio son seis días de estancia hospitalaria.

Añadió que en el caso de enfermedades de tipo oncológico o tratamientos de larga duración, la permanencia puede ser por varios meses.

“Una silla cama de acompañamiento disminuye el estrés y el cansancio crónico, la estancia hospitalaria puede prolongarse por meses; hay familias cuya red de apoyo es limitada por situaciones como el trabajo diario, el cuidado de otras personas y sin duda el reto es mucho, sobre todo para mujeres, en ocasiones la red de apoyo se concentra en una sola persona y una estancia prolongada puede deteriorar la salud del cuidador”.

El maestro Guadarrama Ruiz destacó que la campaña 2025 finalizará el 30 de septiembre y que el costo de cada unidad es de 4 mil 500 pesos; al momento se ha recaudado para la adquisición de 500 sillas cama y faltarían mil 100 más para lograr el objetivo.

“La contribución de cada persona y cada peso suma para que podamos adquirirlas en beneficio de la población derechohabiente y usuaria. Desde Fundación IMSS reconocemos el apoyo que hemos recibido de las y los colaboradores del Seguro Social y de la población en general, así como de aliados estratégicos como empresarios, farmacéutica e instituciones no gubernamentales con donativos tanto en recurso económico como en especie”, enfatizó.

Señaló que cada donativo emite recibos deducibles de impuestos, por lo que hay garantía que cada peso entregado para esta causa será destinado a la compra de sillas cama de acompañamiento para hospitales del IMSS en todo el país.