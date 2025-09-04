Envía a migrantes a cárcel de máxima seguridad en Luisiana

“Angola”, con historial de abusos y hacinamiento

EU mantiene tras las rejas a más de 61 mil 200 migrantes, el número más alto en varios años

El gobierno de Donald Trump inició el envío de migrantes indocumentados a una prisión de máxima seguridad en Luisiana, la más grande del país con capacidad para más de seis mil reos, donde se han denunciado abusos a los reclusos y problemas de hacinamiento.

El uso de la prisión, conocida como “Angola”, para retener a migrantes, llega tras un acuerdo entre el gobierno estatal de Luisiana y la administración Trump, similar a los que se han firmado con Florida o Indiana, para expandir la capacidad de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Tras la histórica asignación de fondos para la agenda antimigratoria de Trump, incluida en el paquete presupuestario aprobado por el Congreso el pasado julio, el DHS ha intensificado sus esfuerzos para alcanzar la meta de contar con 80 mil camas adicionales para la detención de migrantes.

Actualmente, EU mantiene tras las rejas a más de 61 mil 200 migrantes, el número más alto en varios años. Casi la mitad de estos, 45%, no tienen antecedentes criminales, según datos recopilados por el investigador de la Universidad de Syracuse, Austin Kocher.

De acuerdo con los funcionarios, ya hay 51 detenidos en el complejo ubicado en “Angola” y se espera que la cifra supere los 400 en los próximos meses. “Esta instalación fue elegida absolutamente por su reputación. Aquí se va a encerrar a los criminales más peligrosos”, expresó Noem durante un recorrido con la prensa por el centro bautizado como “Louisiana Lockup”. Landry agregó: “Louisiana Lockup proveerá el espacio necesario para encerrar a los peores criminales extranjeros: asesinos, violadores, pedófilos, traficantes de drogas y pandilleros”.

Uno de los espacios utilizados se denomina Camp J, conocido históricamente como “el calabozo” por haber albergado celdas de confinamiento solitario. En julio, el gobernador Landry declaró el estado de emergencia en Luisiana para acelerar las reparaciones de la instalación y aumentar la capacidad de detención a 416 camas, con fondos provenientes de la llamada “One Big Beautiful Bill”, que permite a ICE ampliar hasta 80,000 plazas de detención en todo el país.

Historia y condiciones de la Penitenciaría de Luisiana

La Penitenciaría Estatal de Luisiana abarca unas 7,300 hectáreas y es reconocida por su pasado de extrema violencia. Fue apodada en la década de 1960 como “la prisión más sangrienta del sur” debido al alto número de apuñalamientos, según describe el Angola Museum.

Durante las décadas de 1960 y 1970, fue escenario de disturbios, fugas, condiciones inhumanas y ejecuciones, lo que llevó a un proceso de reformas ordenado por un tribunal federal. El penal actualmente cuenta con más de 6.300 internos, quienes realizan trabajos agrícolas bajo la vigilancia de guardias armados a caballo, así como con al menos 50 presos condenados a muerte.

La prisión se edificó sobre terrenos que pertenecieron a plantadores y comerciantes de esclavos, y pasó a propiedad estatal tras la Guerra Civil. El sistema de arrendamiento de presos se empleó hasta finales del siglo XIX como forma de reemplazo laboral tras la abolición de la esclavitud.

La apertura de “Louisiana Lockup” se inscribe en una serie de iniciativas federales para ampliar la capacidad de detención migratoria. La medida se suma a otras instalaciones similares: “Alligator Alcatraz” en Florida, “Speedway Slammer” en Indiana y “Cornhusker Clink” en Nebraska.

¿Cómo es el ‘Louisiana Lockup’?

El recinto habilitado para los detenidos migratorios incluye celdas individuales de bloques de cemento y rejas, con cama, inodoro y lavabo. En el exterior, se encuentran espacios cerrados de malla donde pueden reunirse múltiples personas, cercados por cinco hileras de alambre de púas y custodiados por torres de vigilancia. El entorno está rodeado de lagos y áreas boscosas donde abundan caimanes y osos, ámbitos descritos detalladamente por autoridades durante la presentación.

En el recorrido con la prensa, algunos funcionarios describieron el endurecimiento de la política migratoria como un elemento central para la campaña Make America Safe Again. El gobernador Landry sentenció: “Si cree que estas personas no deberían estar aquí, usted es quien tiene un problema”.

Las nuevas instalaciones de detención migratoria en “Angola” constituyen una pequeña fracción respecto al objetivo federal de ICE de retener a más de 100,000 personas bajo custodia. Las autoridades esperan utilizar la capacidad ampliada para acelerar los procesos de deportación y reducir la presencia de migrantes con antecedentes penales en territorio estadounidense.