Se suma el Estado de México a apoyar el sorteo de Lotenal “México con M de Migrante”

Apoyo desde Tonatico

El apoyo y solidaridad ha distinguido al Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, que llega al territorio de Tonatico, Estado de México para ser puente y motivación que une a las y los mexicanos con los paisanos migrantes que viven en el exterior, así se demostró en la presentación que encabezaron la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; la titular de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Minerva Carrasco Godínez, y el presidente de este municipio, César Fuentes Domínguez.

«México no termina en sus fronteras: México llega tan lejos como llegan los sueños de su gente. Nuestras hermanas y hermanos paisanos migrantes son prueba viva de ello: aunque trabajen y vivan en otras tierras, nunca han dejado de estar aquí, en el pulso de la nación, en la fuerza de nuestra historia y en el corazón de cada familia», afirmó la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón.

Desde la Plaza Cívica de Tonatico, «lugar del sol», donde hay una comunidad migrante de ejemplares hombres y mujeres que han cruzado la frontera y llevan en las venas a su país, la directora destacó que la Lotería Nacional presenta el primer sorteo con causa específica del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum: «México con M de Migrante», para rendir homenaje a quienes han apoyado a sus familias y al país desde lejos.

Asimismo, Olivia Salomón recordó que la Primera Mandataria ha dispuesto que los recursos obtenidos, después de pagar los premios, sean destinados a fortalecer la atención consular y la protección que necesitan en estos momentos de incertidumbre en el país vecino y serán 4 millones de cachitos los que viajarán como abrazos a través de las fronteras el próximo 15 de septiembre, con el sorteo que celebrará el Grito de Independencia y el inicio del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Señaló que trabajar con Legado de Grandeza ha sido una experiencia enriquecedora, ya que desde el primer momento mostraron disposición para ceder los derechos de las frases del Himno Migrante para que formaran parte de los diseños de los billetes, y se sumaron comprometidamente a promocionar con su música el Gran Sorteo Especial.

Finalmente, la directora invitó con cariño a todo el Estado de México, a la gente de Tonatico, a todas y todos los mexicanos a sumarse, tanto a promover como a comprar un cachito, «porque este no es un sorteo: es un acto de país. Una Lotería que camina en el territorio, que toca corazones y que acompaña al pueblo en sus grandes causas», concluyó.

En representación de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la secretaria Nelly Minerva Carrasco Godínez, expuso que para colaborar con el sorteo «México con M de Migrante» que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum y, acorde con las acciones del gobierno estatal en apoyo a la comunidad migrante, se realiza la presentación de un sorteo que reconoce a quienes a pesar de estar lejos nunca olvidan sus raíces.

Así, Carrasco Godínez sostuvo que el gobierno estatal respalda la iniciativa como un acto de justicia social, ya que al apoyar los consulados se fortalece la protección y acompañamiento a las y los hermanos en el exterior, «nuestro reconocimiento desde Tonatico, Estado de México, para todos los migrantes que han estado y que han luchado desde otras latitudes para sacar adelante a sus familias, a sus comunidades, a sus municipios y a su país».

Por su parte, el presidente municipal de Tonatico, César Fuentes Domínguez, manifestó que mediante el Sorteo del 15 de septiembre de Lotería Nacional se rinde homenaje al esfuerzo, de millones de migrantes. “sus historias, sacrificios y aportaciones son parte esencial de nuestra identidad y de nuestro desarrollo”.