Campeonato Mundial de FootGolf 2026 en Acapulco refrenda una recuperación completa del puerto

Prevén derrama económica de 145 mdp

Se consolida como un destino seguro, moderno y competitivo a nivel nacional e internacional, destaca Sectur

En representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, el director general de Gestión Social de Destinos, Marte Luis Molina Orozco, participó en la presentación del Campeonato Mundial de FootGolf 2026, que tendrá lugar en Acapulco, Guerrero, del 27 de mayo al 7 de junio de 2026.

“El FootGolf nació hace 20 años en el Pueblo Mágico de Tapalpa, Jalisco, y desde entonces ha tenido un gran impulso. La candidatura para este Mundial fue muy competida, en la que participaron países como Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra y Suecia. Que México haya obtenido la sede confirma la talla mundial de nuestro país en infraestructura y servicios. Este logro se suma a la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, con la que cerraremos 2025 con más de 100 eventos y superaremos los 200 en 2026. Además, el FootGolf representa la democratización del deporte, al permitir que más personas accedan a un campo de golf, fomenta el dinamismo familiar y abre nuevas oportunidades de convivencia”, manifestó.

Uno de los objetivos de este encuentro deportivo 一que contará con la participación de alrededor de 900 jugadores de 60 países一 es generar una derrama económica de 145 millones de pesos en México, de los cuales 135 millones beneficiarán directamente a Acapulco.

Asimismo, se estima la llegada de mil 490 turistas con una estancia promedio de 11 noches, lo que generará un uso de más de 8 mil 195 habitaciones en ocupación doble, otra de las metas a conseguir es que muchos visitantes extiendan su estancia en el país para asistir al Mundial de Fútbol 2026, multiplicando así el impacto positivo.

Marte Luis Molina Orozco destacó que este evento será un impulso clave para fortalecer el turismo en Acapulco y se suma a los esfuerzos del Gobierno de México mediante la estrategia integral “Acapulco se Transforma Contigo”, que busca reactivar el destino y consolidarlo como un referente nacional e internacional.

Subrayó la importancia de promover el turismo deportivo para romper la estacionalidad turística y convertirlo en un generador de bienestar económico y social. En este sentido, y alineado con la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar la Prosperidad Compartida, añadió que a través de la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, se generará una derrama histórica de 472.5 millones de pesos.

“Con esta justa deportiva, México reafirma su liderazgo en la organización de eventos internacionales, proyectando al país en el escenario mundial y consolidando a Acapulco como un destino de gran hospitalidad, diversidad y capacidad para recibir visitantes de todo el planeta. Además, el FootGolf contribuye a la democratización del deporte, al abrir oportunidades para que más personas participen y disfruten de actividades tradicionalmente menos accesibles”, declaró.

El director general de la Federación Mexicana de FootGolf y organizador del campeonato, Fernando Name Guzzy, destacó que, de la mano con los diferentes órdenes de gobierno, el torneo busca impulsar no solo el deporte, sino también al país, mediante un trabajo conjunto de promoción que fortalece tanto la actividad deportiva como la proyección internacional de México. Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir promoviendo la rama femenil, resaltando que las mujeres participantes se distinguen por su técnica y habilidades, e invitó a todas y todos a sumarse a este torneo, asegurando que el FootGolf es un deporte abierto a todos.

Añadió que como parte de la promoción del Mundial de FootGolf 2026, se lanzó una campaña global de Visit México, la marca México y #RoadToAcapulco. A través de la Federación Internacional de FootGolf se distribuyeron materiales en distintos países y se difunde la campaña en sus redes y página oficial, generando un impacto internacional y aumentando el interés por nuestro país y el torneo.

Por su parte, el subsecretario de Promoción Turística del estado de Guerrero, Emilio Vásquez Villanueva, aseguró que Acapulco está preparado para recibir eventos de talla internacional.

Destacó que actualmente operan más de 16 mil habitaciones en el puerto y que, en el último periodo vacacional, se alcanzó una derrama de 11 mil millones de pesos en el estado.

En su intervención, el presidente de la Federación Internacional de FootGolf, Aleksander Kravanja, felicitó a México por obtener la sede, superando a países como Emiratos Árabes Unidos y Suecia. Asimismo, reconoció a las y los organizadores por el trabajo realizado para garantizar el éxito de la edición 2026 de la Copa Mundial de FootGolf.

En el campeonato participarán 130 jugadores de Norteamérica, 130 de Sudamérica, 604 de Europa, 130 de Asia y 46 de África, distribuidos en distintas categorías: Caballeros, Senior, Damas y Senior+. Además, se contará con presencia en 420 torneos en 68 países del mundo, con amplia difusión en redes sociales a través de los hashtags #VisitMexico, #RoadToAcapulco y #FootGolfWorldCup2026.

Durante la presentación estuvieron presentes el presidente de la Federación Mexicana de FootGolf, Francisco González Briones y el director general de Televisa Regional Zona Centro, Gerardo Jean Carrasco, el director general de la Federación Mexicana de FootGolf, Fernando Name Guzzy.