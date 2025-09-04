UAEMéx dialoga con la comunidad estudiantil de la Facultad de Química

Se busca fomentar el trabajo participativo de los tres sectores de la institución: alumnado, personal académico y personal administrativo

Toluca, Méx.- 4 de septiembre de 2025.- Representantes estudiantiles de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se reunieron con integrantes de la Administración 2025-2029 de esta casa de estudios, encabezada por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

En este ejercicio de diálogo y corresponsabilidad se realizó la revisión del seguimiento y avances de los puntos que contempla el pliego petitorio en materia de infraestructura: laboratorios, salones y espacios administrativos de los campus Colón y “El Cerrillo”, así como el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAEM-UNAM (CCIQS).

Así, se acordó realizar un levantamiento de los requerimientos y las necesidades en materia de infraestructura, principalmente aulas, oficinas y laboratorios.

De igual manera, con la Consejería Jurídica se acordó la realización de una mesa de trabajo sobre el proceso de elección de consejeras y consejeros universitarios, así como directora o director, también una mesa para atender asuntos relacionados con violencia de género.

Con la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad se acordó realizar una mesa de vinculación en el Campus “El Cerrillo”.

Posterior a la mesa, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado recorrió las instalaciones de la Facultad de Química Campus “Colón”, en compañía de integrantes de la asamblea estudiantil, comunidad académica y personal administrativo, reiterando que estos ejercicios de diálogo son indispensables para fomentar el trabajo participativo de los tres sectores de la institución: alumnado, personal académico y personal administrativo.