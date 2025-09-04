UAEMéx, GEM y Toluca presentan la Feria Internacional del Libro Estado de México 2025

Toluca, Méx.- Con la participación de 330 sellos editoriales nacionales, además de siete editoriales internacionales provenientes de Colombia, Cuba, Argentina y España, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, y el Ayuntamiento de Toluca invitan a la decimoprimera edición de la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 2025, que estará dedicada a la novela gráfica.

En conferencia de prensa, que en representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la secretaria de Cultura y Turismo de la entidad, Nelly Carrasco Godínez, acompañada de la representante de la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, la secretaria de Identidad y Cultura de la Autónoma mexiquense, Cynthia Ortega Salgado, se anunció que la FILEM se llevará a cabo del 26 de septiembre al 5 de octubre.

Carrasco Godínez comentó que la FILEM ha sido un evento cultural que, por más de una década, ha sido un punto de encuentro entre las y los autores, editores y escritores, el cual ha evolucionado para fortalecer la lectura entre la sociedad mexiquense. Por ello, esta edición regresa a la Plaza de Los Mártires de la ciudad de Toluca, con más de 200 actividades para todos los públicos.

Asimismo, resaltó que la colaboración es la clave para la transformación, lo cual se vio reflejado en la creación de un programa integrado por las voces y letras de las y los mexiquenses, quienes podrán interactuar con grandes representantes de más de 10 países participantes que, a través de sus letras, sonidos y dibujos, les permitirán sumarse a su interpretación del mundo y cotidianidad.

La secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México puntualizó que, en esta edición, las personas que participen en las actividades culturales de la FILEM 2025 podrán adquirir vales para intercambiar en sellos editoriales participantes, invitando a la comunidad mexiquense a ser parte de esta gran feria literaria.

En tanto, Ortega Salgado destacó que, como cada año, la UAEMéx refrenda la iniciativa del FILEMBús, un servicio de transporte gratuito apoyado por el Potrobús, el cual permitirá acercar a la comunidad mexiquense y universitaria a la sede en viajes redondos desde diversos puntos de ciudad de Toluca.

También, resaltó que la Máxima Casa de Estudios mexiquense contará con un stand propio que ofrecerá la amplia y diversa producción de su fondo editorial, la cual, durante todos los días de la feria ofrecerá 20% de descuento en libros académicos, de literatura, así como ediciones infantiles y juveniles.

En este sentido, la secretaria de Identidad y Cultura de la UAEMéx aseveró que esta institución realiza esfuerzos permanentes para fomentar la lectura entre la comunidad universitaria, con actividades como el festival anual “Abril, Mes de la Lectura”, que tiene más de 26 años de historia; además, la editorial universitaria publica más de 50 libros al año, consolidando el prestigio de su sello editorial.

Bajo el lema “Leer es habitar lo imposible”, la FILEM 2025 contará con cuatro foros principales: FILEM, FOEM, UAEMéx e Infantil y Juvenil, en los que se llevarán a cabo actividades dirigidas a todo tipo de públicos como encuentros de bibliotecarios, presentaciones editoriales, conversatorios, exposiciones, conferencias, homenajes, talleres, clases magistrales, obras de teatro y conciertos. También se contará con un pabellón artesanal y gastronómico que enriquece la experiencia cultural.

Además, tendrá presencia en diversos espacios culturales y universitarios de Toluca, como el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, el Teatro Universitario “Los Jaguares”, los Museos del Corredor de la Plástica Mexiquense, el Museo de Bellas Artes y el Parque de la Ciencia “Fundadores”, que funcionarán como foros alternos.

De igual manera, contará con invitados especiales de la UAEMéx como Edgar Clement y Juan Alarcón, figuras destacadas en la cultura visual mexicana, así como Juan Gedovius, referente de la literatura infantil y juvenil a través de sus ilustraciones.

La programación de la FILEM también impulsará al talento mexiquense, con presentaciones de la Orquesta Filarmónica Mexiquense, la Orquesta del Conservatorio de Música del Estado de México, la Orquesta Sinfónica del Estado de México y talento universitario representado por la Compañía Universitaria de Teatro y la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEMéx.

El programa completo estará disponible en las redes sociales de la UAEMéx, la Secretaría de Cultura y Turismo y el Ayuntamiento de Toluca.