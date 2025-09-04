Anuncian que llega más dinero del extranjero, pero inversión bruta va en caída

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Apenas tres días después del triunfal anuncio de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo de que nuestro país había alcanzado un histórico nivel máximo de inversión extranjera directa, desde casa surgió una nueva inversión que pone en duda ese optimismo.

En su mensaje a puertas cerradas desde Palacio Nacional, como motivo de la presentación de su primer informe de gobierno, la mandataria anunció emocionada una cifra “histórica” de inversión extranjera directa (IED) en el segundo trimestre de 2025: 34,265 millones de dólares, un monto que supera los 31,096 millones registrados en el mismo periodo de 2024, cuando ya se había alcanzado un récord, y que duplica lo captado en 2017.

En su mensaje, Sheinbaum dijo que la inflación interanual en julio fue de 3.5 %, la más baja desde enero de 2021. También destacó la estabilidad cambiaria y el bajo nivel de desempleo.

La festiva declaración fue respaldada por la Secretaría de Economía, la cual también reportó que México alcanzó el máximo nivel de inversión extranjera directa en un segundo trimestre. La captación, según dicha dependencia llegó a un récord de 34 mil 265 millones de dólares, es decir, 10.2 por ciento más que el mismo periodo de 2024.

Por el contrario, con datos que, por lo menos generan dudas respecto al optimismo de la jefa del Ejecutivo Federal, el oficial Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó ayer, jueves, que en el primer semestre del año la Inversión Fija Bruta (IFB) cayó un 6.9 % interanual y tan solo en junio decreció en un 6.4 %, derivado de retrocesos anuales en los ramos de la maquinaria y equipo y en la construcción.

El órgano autónomo, pero conducido por funcionarios impulsados por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y que recientemente asumió las funciones del Coneval – el organismo autónomo que, entre otras tareas, medía la evolución de la pobreza- dio a conocer que, entre enero y junio pasados, se presentaron retrocesos anuales del 8.4 % en la maquinaria y equipo y del 5.4 % en la construcción.

El Inegi apuntó que la inversión privada cayó un 4.8 % interanual. Pero no sólo eso, también reveló que la inversión pública se desplomó 22.4 por ciento en los primeros seis meses del año.

De acuerdo con tal reporte, en junio reciente la inversión decreció un 6.4 % interanual ante la contracción del 9.7 % en la inversión destinada a maquinaria y equipo y del 3.2 % en la construcción.

El Instituto indica asimismo que la inversión decreció el 1.4 % en junio en relación con mayo pasado, según datos ajustados por estacionalidad.

Otro dato incluido en ese informe puede considerarse relativamente positivo, pues los especialistas del Inegi calculan el crecimiento de la economía nacional en 1.5 por ciento anual, lo cual invalida estimaciones pesimistas en el sentido de que no hubo crecimiento el año pasado o que fue de menos de uno por ciento.

Pero el optimismo pronto decae, pues la misma fuente revela que durante el cuarto trimestre de 2024 la economía nacional cayó 0.6 % trimestral, su primera contracción en tres años.

Para no entrar el debates, vale insistir en que esas cifras aparentemente contradictorias, por lo menos hacen pensar en que se debe revisar lo afirmado.

Como parte de esas aclaraciones, vale establecer con toda claridad la diferencia entre Inversión Fija Bruta (IFB), que es el término usado por el Inegi, e Inversión Extranjera Directa (IED), a la que se refirió la presidenta Sheinbaum, aunque de cualquier forma, la caída de la primera significa, por lo menos, una alerta de que la economía nacional no marcha tan bien como lo pretende presentar el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Es de recordar que la presidenta Sheinbaum defendió su gestión tras los primeros 11 meses de gobierno y aseguró que el país vive “un momento estelar” con crecimiento económico y desarrollo social “frente a las expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales”.

La mandataria aprovechó esas optimistas cifras para sostener su afirmación de que el modelo económico de la llamada Cuarta Transformación no solo redistribuye ingresos, sino que también amplifica la competitividad.

“El modelo de la 4T no solamente disminuye la pobreza, sino también genera inversión”, aseguró Sheinbaum antes de que se conocieran las cifras avaladas por el Inegi acerca de la caída de la Inversión Fija Bruta (IFB).

Nada cambia acerca de los normalistas desaparecidos

Las preocupaciones del gobierno de la presidenta Sheinbaum por la evolución de la economía, no son su único problema, pues hay otros pendientes, como el incumplimiento de la promesa de solucionar el dilema acerca de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

Esta tragedia ocurrió hace 11 años (la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014), cuando el país era gobernado por Enrique Peña Nieto, cuya administración decidió “atraer” el caso y, tras muchos conflictos y desacuerdos, llegó a la conclusión de que los jóvenes habían sido ejecutados y sus cuerpos desaparecidos por una banda de dedicada al narcotráfico y otros delitos.

De acuerdo con estas versiones, policías municipales al servicio de la delincuencia entregaron a los jóvenes a sus ejecutores.

Desde un principio, tal versión fue rechazada por una parte de la sociedad, en particular por los padres de los normalistas desaparecidos, guiados por su abogado, Vidulfo Rosales, quien se convirtió en un personaje incómodo para las autoridades, sobre todo por invalidar la versión oficial acerca de la tragedia, denominada “la verdad histórica” y sostener que se trató de un “crimen de estado”, con participación de elementos del Ejército.

Esta inconformidad fue aprovechada por el entonces líder opositor Andrés Manuel López Obrador, quien durante su campaña ofreció encontrar la verdad y solucionar el caso en un plazo de seis meses.

Tal promesa quedó incumplida y se convirtió en una pesada carga para López Obrador al llegar al gobierno federal, pues en todo su sexenio no pudo ofrecer una versión creíble, a pesar de cambiar varias veces a los funcionarios que nombró para conducir las averiguaciones.

Al mismo tiempo, tuvo varios desencuentros con los padres de los jóvenes desaparecidos, al grado que durante algún tiempo se negó a reunirse con ellos.

En cumplimiento de su promesa de construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, la actual presidenta (con A), Claudia Sheinbaum Pardo asumió los compromisos incumplidos por su antecesor y caudillo, entre ellos este trágico suceso.

En los dos frentes han ocurrido nuevos cambios.

La mandataria nombró nuevo fiscal Mauricio Pazarán, ya familiarizado con el caso, pues era colaborador de Rosendo Gómez, responsable de las pesquisas desde 2022, quien oficialmente renunció por decisión propia.

De parte de los padres, también hubo cambio de abogado. El combativo Vidulfo Rosales también renunció, entre rumores de que había aceptado incorporarse al gobierno, con un cargo en la nueva Suprema Corte de Justicia. Su relevo, Isidro Aguilar, al parecer mantiene una actitud combativa.

La presentación pública del nuevo asesor jurídico ocurrió ayer, en una reunión más con la presidenta Sheinbaum, en la cual tampoco se lograron avances.

Antes del encuentro, la jefa del Ejecutivo Federal anunció que se había dado un nuevo enfoque a las averiguaciones, al analizar llamadas telefónicas ocurridas antes, durante y después de la desaparición de los normalistas.

La verdad es que no se trata de nada nuevo, pues desde las primeras averiguaciones se revelaron grabaciones de diálogos entre los involucrados en el secuestro y desaparición de los jóvenes, algunas de ellas aportadas por agencias de seguridad de los Estados Unidos, pues al parecer algunos de los mandos de la banda de delincuentes residen o viajaron al vecino país.

Tal vez por ello o por otras razones, es que de nueva cuenta, los padres de familia manifestaron inconformidad con lo que escucharon durante la audiencia con la presidenta Sheinbaum y sus colaboradores.

El asesor Aguilar declaró que la presidenta Sheinbaum no presentó avances del caso durante su reunión.

“Lamentablemente no tuvimos información”, dijo el abogado al sostener que no se presentaron los avances que la mandataria anunció durante su mañanera.