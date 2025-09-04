Con Laura Itzel Castillo, el Senado mexicano recupera su dignidad

– TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

¡Claro que sí se puede! Ese, sin duda, es el gran mensaje, de apenas unos pocos días, de Laura Itzel Castillo -hija de ese gran mexicano que fue y es Heberto Castillo-, en el Senado mexicano, con solo algunos posicionamientos y actitudes desde el centro de la tribuna de la Cámara alta.

Sólo su llegada marcó la enorme distancia con una gestión aborrecible que daba nauseas únicamente con ver esa imagen llena de pelos en una cara que puede ser lavada con la mejor de las lejías y que siempre se verá sucia, de un tipo despreciable sin neuronas y lleno de pequeñas, muy pequeñas, vanidades de vecindad.

A su verborrea incontenible la sustituye hoy el llamado al diálogo abierto, inclusivo y respetuoso de las fuerzas políticas todas para el análisis en serio sobre la compleja relación México y Estados Unidos.

La nueva presidenta del Senado pide ese diálogo como la clave para atender los temas comunes en materia de seguridad, cooperación y migración que dominan la relación bilateral.

Vía sus espacios en redes sociales, la senadora consideró que el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno del presidente Donald Trump, en Palacio Nacional, se encuadró dentro de la visión, firmeza y compromiso a los principios históricos de respeto, no intervención, y la autodeterminación de los pueblos.

Cero, pues, de rollos ideológicos y posicionamientos baratos de quien ocupó la presidencia del Senado hasta hace poco.

Lo que se sabe y se vio del encuentro Sheinbaum con Rubio, dice la senadora Castillo fueron intenciones de fortalecer los lazos entre ambos países, mediante un diálogo abierto y respetuoso.

Eso es, afirmó Castillo, “clave para atender agendas compartidas en seguridad, cooperación, migración, sin subordinación y respetando las soberanías de ambos países.

“Quiero destacar que la política exterior debe responder con visión, firmeza y compromiso a los principios históricos de respeto, no intervención, autodeterminación de los pueblos”, subrayó la senadora.

Nada pues que ver con su sucio, mal oliente, en todos los sentidos, y muy pequeño antecesor.

Ahora sólo falta que esta dignidad y trato incluyente, abierto, respetuoso se replique con un buen, acertado relevo en la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

¿No?

¿Y quién ganó entre Claudia y Rubio?

Como estaba cantado, Marco Rubio vino y se fue rapidito. Dejó atrás fotos, sonrisas y buenos comentarios de sus conversaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo protocolario.

Queda de fondo un comentario suyo, de Rubio, a una periodista mexicana que insistía en saber qué había hablado “realmente” con la mandataria y por qué la reticencia del cubano-norteamericano a responder.

Un tanto apremiado por la insistencia de la periodista, Rubio le comentó una verdad absoluta a no poder revelar más que lo convenido y acordado con su contraparte:

“¿Qué no sabe usted que los narcos también los leen y escuchan a ustedes?”.

Más claro ni el agua. Hablar con la prensa de las cosas tratadas a fondo sería advertirles a los jefes de los cárteles de lo que se prepara para exterminarlos.

¡Ups!

No lo dijo… pero sí lo dijo

Al final, Marco Rubio dejó en claro que el presidente Donald Trump acudirá incluso a misiles donde quiera que estén los capos en su combate a los narcos.

La muestra, “que se puede repetir en cualquier momento”, afirmó el secretario de Estado de EU, está a la vista del mundo entero en el ataque directo de una lancha venezolana con 11 supuestos narcos y presuntamente un cargamento de droga en el Caribe.

El argumento de Trump es contundente, irrebatible:

“Eran cantidades masivas de drogas que iban a entrar en nuestro país a matar a un montón de gente, y todo el mundo entiende eso. Ya no lo van a hacer más”, ha dicho el mandatario.

“No son simplemente personas que cometen algún crimen, son organizaciones, son una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos… son carteles que están ganando miles de millones de dólares, no les importa perder una carga o dos porque la guardia costera pare un barco. Eso no funciona”, ha explicado, a su vez, Rubio

Ese mismo hecho y explicaciones estuvo en la mesa de Palacio Nacional en el encuentro Rubio-Sheinbaum.

¿Algo más que agregar? ¿debatir? ¿cuestionar?

Una historia de cuento chino

Eso es lo que parece ser el pleito entre los Monreal.

Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su iniciativa contra el nepotismo la clase política y los analistas voltearon de inmediato hacia varios personajes sobresalientes de Morena.

El primer afectado, el joven senador Saul Monreal, el último de un gran clan zacatecano que, sin duda, domina a ese estado.

Una vez aprobada la iniciativa, comenzó la fuga hacia adelante del senador Monreal, quien aspira a suceder en 2027 en el cargo de gobernador a su hermano David y que tienen como gran apoyo a su hermano Ricardo quien fue el primer Monreal en ocupar ese puesto.

Los balbuceos fueron… que si él estaba de acuerdo… que la neta es que él si aspira a la gubernatura… que si va por otro partido que no sea Morena si lo hace… que mejor hay que esperar porque falta mucho… que…

Con casi 2 años enfrente, Saúl ha decidido “romper”, “distanciarse” de su hermano, el gobernador saliente de Zacatecas, de quien dice él no es el preferido para sucederlo. Ricardo afirma que no se vería bien que Saúl sucediera a David.

En fin, un pleito en medios que sugiere una estrategia para darle vía libre a Saúl para suceder a David.

