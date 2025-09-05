Nuevos juzgadores capitalinos

137 personas electas para magistraturas y juzgados del Poder Judicial de la capital mexicana; rindieron protesta 5 integrantes del Tribunal de Disciplina, 34 magistraturas y 98 juzgados

Por Gloria CARPIO

La Ciudad de México escribe una nueva página en su historia, ya que por vez primera el pueblo de México eligió a quienes son, desde el 1 de septiemnbre, los nuevos magistrados, magistradas, jueces y juezas. Es algo histórico, sin precedentes. Es una generación de personas ungida por la fe y el carácter de un pueblo sublime.

Con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el magistrado presidente del PJCDMX, Rafael Guerra Álvarez; la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde y al secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, así como de 54 legisladoras y legissladores, el diputado Jesús Sesma del PVEM, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX, inició la Sesión Solemne para la toma de protesta de las personas titulares de Magistraturas y Juzgados del Poder Judicial.

En el recinto, Jesús Sesma inició la Sesión Solemne para la toma de protesta de las personas titulares de Magistraturas y Juzgados del Poder Judicial, en el que los nuevos juzgadores capitalinos rindieron protesta en grupos de 17 por orden alfabético, como está marcado constitucionalmente.

Después de realizar los Honores a la Bandera y entonar el Himno Nacional, cada uno de los grupos o asociaciones parlamentarias emitieron un posicionamiento, y luego la toma de protesta en la siguiente manera: magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; Magistraturas del Poder Judicial de la Ciudad de México

Las remuneraciones de jueces y magistrados, no será mayor a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo