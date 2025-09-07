Cozumel apuesta por eventos deportivos de alto impacto

Comienza temporada baja

Se espera la llegada de miles de atletas y acompañantes en los próximos 2 meses

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- Ante el inicio de la temporada baja turística en septiembre, autoridades municipales y organizadores privados han apostado por los eventos deportivos de alto impacto como principal estrategia para mantener activa la economía local. Con la llegada de miles de atletas y acompañantes, se espera una derrama económica significativa que beneficie al sector hotelero, restaurantero y de servicios turísticos.

El Ironman 70.3 Cozumel, programado para el 21 de septiembre, reunirá a más de 2,800 triatletas y cerca de 8,400 visitantes, entre competidores, familiares y staff técnico. Seis días después, el Triatlón AsTri Cozumel 2025, a celebrarse el 27 de septiembre, atraerá a 5,400 personas, consolidando a la isla como sede de competencias internacionales de resistencia física.

“Estos eventos no solo llenan hoteles, también activan restaurantes, transporte, comercios y prestadores de servicios turísticos. Son clave para enfrentar la baja afluencia de visitantes en esta época”, señaló Elías Farah Ké, director de Turismo municipal.

Durante las mismas fechas, se prevé el arribo del Star of the Seas, el crucero más grande y reciente de la naviera Royal Caribbean, lo que reforzará el flujo de turistas y contribuirá a mantener la ocupación hotelera por encima del promedio habitual para septiembre.

Cozumel se ha consolidado como un destino competitivo en el circuito internacional de triatlones, ciclismo y natación en aguas abiertas. Eventos como el Oceanman Cozumel, celebrado en agosto, atrajeron a 1,500 nadadores de 30 países, generando una derrama económica estimada en 4.5 millones de pesos en solo tres días.

“La participación de atletas con discapacidad y el equilibrio de género en las categorías demuestran que Cozumel está a la vanguardia en inclusión deportiva”, destacó Víctor Bonilla, director del Oceanman México.

La estrategia de posicionar a Cozumel como sede de eventos deportivos responde a una visión de largo plazo que busca diversificar la oferta turística, reducir la dependencia estacional y fortalecer la imagen de la isla como destino activo, sustentable e incluyente.

72 toneladas de basura por vacaciones

La reciente temporada vacacional dejó un saldo preocupante en las playas públicas de Cozumel: más de 72 toneladas de basura fueron recolectadas en tan solo un mes, según reportes del Departamento de Parques, Jardines y Áreas Públicas del municipio.

Durante julio y agosto, la isla recibió decenas de miles de visitantes, lo que incrementó significativamente la generación de desechos sólidos en zonas costeras. De acuerdo con Russel Cohuo Huitz, encargado del área, se recolectaron dos toneladas diarias entre semana y hasta cuatro toneladas los fines de semana, especialmente en playas de alta concurrencia como Playa Mía.

“La falta de cultura ciudadana y la escasa infraestructura para el manejo de residuos siguen siendo los principales retos”, señaló Cohuo Huitz.

Ante la acumulación de basura, brigadas municipales intensificaron labores de limpieza, con apoyo de pepenadores locales y la colaboración de líneas de cruceros, que donaron contenedores para mejorar la recolección en puntos estratégicos.

Además, se han iniciado campañas de concientización dirigidas a turistas y residentes, con el objetivo de fomentar el uso responsable de los espacios públicos y reducir el impacto ambiental.

Prestadores de servicios turísticos y ambientalistas han advertido sobre el riesgo que representa la basura para la fauna silvestre, incluyendo tortugas marinas, aves costeras y peces que pueden ingerir plásticos y otros residuos. En semanas recientes, se reportaron casos de animales afectados por desechos en zonas como Playa del Carmen y la costa oriental de Cozumel.

Autoridades locales han reiterado el llamado a la población para mantener limpias las playas, reforzar la educación ambiental y promover prácticas sostenibles, como el uso de productos reutilizables y la disposición adecuada de residuos.

“La belleza natural de Cozumel es uno de sus principales activos turísticos. Protegerla es responsabilidad de todos”, concluyó el funcionario.