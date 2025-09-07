Refuerzan estrategia en escuelas secundarias contra explotación infantil

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Darán mayor protección en Cancún a adolescentes, frente a redes de trata

Ante la preocupación por casos recientes de explotación sexual infantil en entornos escolares, autoridades educativas y organizaciones civiles han intensificado las campañas de prevención en secundarias de Cancún, con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes frente a redes de trata y violencia sexual.

La iniciativa es liderada por ECPAT México (End Child Prostitution and Trafficking), organización especializada en la defensa de los derechos de la infancia, en coordinación con la Secretaría de Educación de Quintana Roo. La campaña, denominada En Busca de tu Identidad, busca empoderar a los estudiantes para que reconozcan y protejan su identidad, aprendan a identificar riesgos y denuncien situaciones de vulnerabilidad.

Como parte de la estrategia, se ha implementado una aplicación móvil educativa que enseña a los adolescentes a detectar señales de trata y explotación sexual comercial. Esta herramienta también promueve la alerta temprana y la navegación segura en internet, considerando que muchas situaciones de riesgo se originan en plataformas digitales.

La directora de ECPAT México, Norma Negrete, informó que la aplicación ha sido utilizada durante dos ciclos escolares, alcanzando a más de 73 mil estudiantes en todo el estado. “Nuestro objetivo es consolidar a las escuelas como espacios libres de violencia y explotación, donde los adolescentes puedan desarrollarse con seguridad y confianza”, afirmó.

Estrecha colaboración con la FGE

La campaña también contempla una estrecha colaboración con la Fiscalía General del Estado, para fortalecer las acciones preventivas y garantizar que las instituciones educativas no sean vulnerables a la infiltración de redes delictivas. “Las escuelas deben ser entornos seguros, y eso implica proteger a los menores tanto en el aula como en el entorno digital”, subrayó Negrete.

El reforzamiento de estas campañas se da tras revelarse casos de prostitución en una secundaria de Cancún, lo que encendió las alertas entre autoridades y organizaciones defensoras de la infancia. La respuesta ha sido inmediata, con énfasis en la educación preventiva, el uso responsable de la tecnología y la promoción de valores como el respeto, la empatía y la denuncia oportuna.

Quintana Roo es líder mundial en turismo: Sectur

En el marco de una visita oficial a la entidad, la secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que Quintana Roo se ha consolidado como un líder del turismo mundial, gracias a su capacidad de innovación, su infraestructura hotelera de clase internacional y el impulso al turismo comunitario y sostenible.

Durante su recorrido por destinos emblemáticos del estado, Rodríguez Zamora destacó que Quintana Roo concentra el 80% de los turistas extranjeros que llegan a México, cifra que continúa en ascenso. “Este estado no solo tiene más habitaciones de hotel que muchos países enteros, sino que ha logrado diversificar su oferta con proyectos que conectan al visitante con la riqueza cultural y natural de las comunidades mayas”, señaló.

Uno de los modelos más destacados es Maya Ka’an, iniciativa que busca acercar a los viajeros a experiencias auténticas en comunidades indígenas, promoviendo el respeto por el entorno y la participación local. En ese sentido, la funcionaria anunció el próximo lanzamiento de las Guías de Experiencias de los Mundos Mayas, una herramienta que permitirá comercializar productos turísticos sostenibles y con identidad cultural.

Rodríguez Zamora subrayó el papel estratégico del Tren Maya, que ha permitido conectar zonas antes inaccesibles, fortaleciendo la economía regional y ampliando el mapa turístico de la península. “Este proyecto no solo acerca a los visitantes a nuevos destinos, también genera oportunidades para las comunidades que antes estaban fuera del circuito turístico tradicional”, puntualizó.

Acompañada por el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, la titular de Sectur informó que México participa activamente en ferias internacionales como ITB Berlín, WTM Londres y Tourism EXPO Japan, posicionando a Quintana Roo como el principal referente turístico del país. En estas plataformas, se promueve la marca México junto a los 32 estados, con énfasis en la sostenibilidad, la inclusión y la innovación.

Josefina Rodríguez, quien representa a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el turismo debe ser una herramienta de desarrollo social. “Nuestro compromiso es con una prosperidad compartida, donde el turismo beneficie a todos: comunidades locales, pueblos originarios, afrodescendientes y empresarios del sector”, concluyó.