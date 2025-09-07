Entrega Cristina Torres Tercer Informe de Mara Lezama ante XVIII Legislatura

Sesión solemne en el Congreso

Se reafirma el compromiso con un gobierno honesto, transparente y cercano a la gente

Cristina Torres destacó que, con transparencia y rendición de cuentas, se consolida el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo

Chetumal.- En representación de la gobernadora Mara Lezama Espinosa y en sesión solemne de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, entregó la glosa del tercer informe de este gobierno honesto.

De esta manera, se cumple lo establecido en los artículos 66 y 91, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como el artículo 29, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

El documento entregado por la secretaria de Gobierno detalla la situación que guarda esta administración pública estatal honesta, que en este tercer año ha logrado resultados históricos en materia de bienestar social, salud, educación y combate a la corrupción.

“El Tercer Informe detalla el cumplimiento de objetivos de la gobernadora Mara Lezama mejor evaluda del país, al brindar a la ciudadanía mayor bienestar social y calidad de vida, seguridad, desarrollo económico inclusivo, protección del medio ambiente y crecimiento sustentable y un gobierno honesto y transparente” dijo Cristina Torres al entregar el documento a la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Silvia Dzul Sánchez.

La secretaria de Gobierno precisó que este gobierno humanista con corazón feminista y los logros ha sido posibles gracias al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo en el que las y los ciudadanos son protagonistas al tomar decisiones relacionadas con las políticas públicas, afirmó.

Previo a la entrega del Tercer Informe de Gobierno, los representantes de las diversas fracciones parlamentarias fijaron su posicionamiento.

La presidenta de la Mesa Directiva, Silvia Dzul Sánchez, dijo que este acto de rendición de cuentas que guarda la administración pública estatal fortalece la transparencia, que es base de la vida democrática y garantiza que cada acción de gobierno tiene un sentido de servicio.

En representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, acudió la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, la magistrada Elizabeth Moreno Rejón.

Intercambio de buenas prácticas contra explotación sexual infantil

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio para revisar avances y fortalecer los temas para combatir la explotación sexual infantil.

Mara Lezama estuvo acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, durante esta reunión en la que se habló de un proyecto de intercambio de buenas prácticas para el fortalecimiento de las políticas públicas en la prevención y combate de la terrible explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

“Este será entre México y Chile, con la colaboración importante de la Comisión para el Bienestar Social e Inclusión de la CONAGO, que tenemos un gran camino por recorrer, pero estoy segura que podemos hacerlo de manera coordinada” expresó la gobernadora de Quintana Roo.

Por su parte, la secretaria ejecutiva Lorena Villavicencio reconoció la efectividad del trabajo que desempeña el gobierno de Mara Lezama en el enfrentamiento y combate de este flagelo que afecta a muchos niños y niñas del país, y de manera particular en Quintana Roo. “Por eso decidimos estar contigo el día de hoy, para que podamos trabajar de la mano en este tema que nos afecta a la sociedad en su conjunto”, citó.

Mara Lezama destacó el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum que no sólo está pendiente, sino ocupada del tema, de los indicadores, de cómo se va, etc., cuando no es cómo hablar de terrorismo sexual, pero que hay que visibilizar para poder combatirlo.