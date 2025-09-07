Buscan alcanzar un estado de fuerza de 3,750 policías en Q. Roo, en 2 años

Estrategia de seguridad ante crecimiento poblacional

Se busca mejorar a capacidad operativa de las corporaciones en todo el estado

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública en zonas urbanas y turísticas, el gobierno de Quintana Roo anunció que planea alcanzar un estado de fuerza de 3,750 policías antes de que finalice el año 2027, como parte de una estrategia integral para mejorar la capacidad operativa de las corporaciones en todo el estado.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez, informó que hasta septiembre de 2025 se han incorporado 2,240 agentes, de los cuales 270 fueron contratados en el primer semestre del año. Se prevé cerrar el año con una cifra similar en el segundo semestre, manteniendo un ritmo sostenido de reclutamiento y formación.

La estrategia responde al crecimiento demográfico acelerado en municipios como Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, donde la demanda ciudadana por mayor presencia policial y tiempos de respuesta más eficientes ha ido en aumento. “Estamos construyendo una fuerza policial proporcional al tamaño y complejidad de nuestro estado”, señaló Gómez.

El plan contempla no solo el aumento en el número de elementos, sino también la capacitación continua, la renovación de equipamiento y la modernización tecnológica de los sistemas de vigilancia y patrullaje.

De lograrse la meta, Quintana Roo experimentaría un incremento sustancial en su estado de fuerza respecto a administraciones anteriores, lo que permitiría atender con mayor eficacia los retos en materia de seguridad, especialmente en zonas de alta afluencia turística y áreas con dinámicas urbanas complejas.

El secretario reconoció que alcanzar la cifra proyectada implica un esfuerzo considerable en términos de reclutamiento, formación y presupuesto. Para ello, se están afinando los detalles del financiamiento que será solicitado en el próximo ejercicio fiscal, con miras a superar los 2 mil millones de pesos destinados a seguridad en 2023.

Este fortalecimiento policial se enmarca dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2023–2027, que establece como eje rector la dignidad humana y la reducción de brechas de desigualdad, incluyendo el acceso a entornos seguros para toda la población.