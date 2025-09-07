Recolecta de sargazo en Cancún cuadruplica cifras del año pasado

Retiradas, más de 13 mil toneladas

Califican el fenómeno como uno de los más intensos en la última década

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En lo que va de 2025, el municipio de Benito Juárez ha retirado más de 13 mil toneladas de sargazo de sus playas, cifra que cuadruplica los registros del año anterior, cuando se recolectaron apenas 3 mil 700 toneladas. Autoridades locales califican el fenómeno como uno de los más intensos en la última década, y destacan la respuesta interinstitucional para contener el impacto ambiental y turístico.

De acuerdo con José Antonio Chambé de la Torre, director de Servicios Públicos Municipales, el mayor recale se presentó entre junio y agosto, con picos semanales de hasta 663 toneladas recolectadas. Las playas más afectadas fueron Delfines, Coral, Tortugas, Las Perlas y Langosta, donde se desplegaron brigadas de limpieza con más de 800 personas, incluyendo personal de la Marina, Guardia Nacional, Ejército y dependencias estatales.

“Hoy la cifra es histórica. Ha disminuido en los últimos días, pero seguimos en alerta”, señaló Chambé.

Ante el volumen acumulado, el Ayuntamiento habilitó una celda especial en el relleno sanitario de la parcela 175, destinada exclusivamente al confinamiento del sargazo. Esta medida busca evitar la mezcla con residuos urbanos y garantizar un manejo ambientalmente adecuado, mientras se concreta el proyecto estatal de una planta de tratamiento para aprovechar el alga en esquemas de economía circular.

El comportamiento del sargazo ha estado influido por frentes ciclónicos desviados, que han ayudado a reducir los recales en septiembre. Sin embargo, la alerta permanece activa hasta noviembre, cuando se espera que los frentes fríos marquen el cierre de la temporada.

El programa “Todos contra el Sargazo”, impulsado por el Gobierno del Estado, continúa activo con jornadas flexibles que se adaptan al volumen de recale y al horario laboral de los participantes.

Alistan diálogo internacional sobre el sargazo

En medio de una temporada crítica de recales masivos, la Bahía de Akumal se convertirá este mes en el epicentro del diálogo internacional sobre el sargazo, al albergar el Primer Foro Internacional sobre Barreras contra el Sargazo, un encuentro que reunirá a especialistas, organizaciones civiles, instituciones académicas y representantes del sector hotelero para compartir experiencias y capacitar sobre el uso de tecnologías de contención.

El evento, organizado por la asociación civil Seamos Internacional y Eco Protección Akumal, se celebrará en modalidad presencial y virtual, con acceso gratuito mediante registro. Se espera la asistencia física de entre 70 y 80 personas, aunque la convocatoria en línea permitirá ampliar el alcance del foro.

Uno de los objetivos centrales del foro es brindar información técnica sobre el diseño, instalación y mantenimiento de barreras de contención, una de las estrategias más utilizadas para mitigar el impacto del sargazo en zonas costeras. Iván Pennie, especialista en manejo costero integrado y promotor del evento, explicó que no existe una barrera con efectividad absoluta, pero sí se pueden lograr buenos resultados si se respetan factores como las corrientes marinas, los vientos predominantes y, sobre todo, un correcto sistema de anclaje.

“Muchos proyectos fallan porque no se toman en cuenta las dinámicas litorales. Una barrera mal instalada se convierte en un obstáculo ineficaz y termina por acumular más sargazo en lugar de detenerlo”, advirtió Pennie.

El foro se realiza en un momento clave: estudios de la Red de Monitoreo del Sargazo han detectado acumulaciones superiores a 1,000 metros cúbicos por hora en distintos puntos del Caribe mexicano durante 2025. Esta situación genera pérdidas económicas en hoteles y comercios, además de riesgos ambientales por la liberación de gases tóxicos durante la descomposición de la macroalga, que afectan tanto a la fauna marina como a la salud humana.

Los organizadores buscan que el foro se convierta en un espacio de coordinación entre actores públicos y privados, donde se analicen los aciertos y errores de las estrategias aplicadas en distintos destinos turísticos. La intención es construir un conocimiento colectivo que permita diseñar mejores respuestas ante un fenómeno que, según especialistas, llegó para quedarse y seguirá marcando el futuro ambiental y económico de la región.