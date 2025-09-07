Invita la FPMC al taller gratuito “Manos Creativas”

En el BiblioAvión Gervasio

Cozumel.- La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) invita a personas mayores de 15 años a inscribirse al taller gratuito “Manos Creativas”, que se impartirá los días lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 11:30 horas en el BiblioAvión Gervasio.

Durante las clases que inician el 8 de septiembre, las y los participantes aprenderán a elaborar flores de foami, decoración de latas y botellas de cristal con pasta, arreglos florales y otros artículos decorativos que podrán utilizar para embellecer sus hogares, obsequiar o incluso como una opción para emprender y generar ingresos.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, destacó que estas acciones forman parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que promueve la gobernadora Mara Lezama Espinosa, que contempla el empoderamiento de las mujeres mediante la capacitación y la adquisición de habilidades que les permitan alcanzar la independencia económica.

Por su parte, la directora de Pedagogía y Asistencia Social (PAS), Dianela Cervantes Chi, informó que las inscripciones ya están abiertas y se realizan directamente en el BiblioAvión Gervasio. Concluyó diciendo que las clases darán inicio el próximo lunes y son totalmente gratuitas.