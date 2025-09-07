En Cancún se alistan para el Segundo Simulacro Nacional 2025

( Se llevará a cabo el 19 de septiembre

Se refuerza la cultura ciudadana y capacidad de reacción ante un desastre natural

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El gobierno de Benito Juárez, a través de la Dirección General de Protección Civil, invita a la ciudadanía en general para que participen en el “Segundo Simulacro Nacional 2025”, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre, con motivo de reforzar la cultura ciudadana y capacidades de reacción de las unidades internas y brigadas ante una emergencia o desastre natural.

Para ello, las personas físicas, instituciones públicas y privadas que estén interesadas en participar deben ingresar al portal https://preparados.gob.mx/segundosimulacronacional2025 en el cual podrán registrar sus inmuebles en la plataforma digital, o bien escanear el código QR que se adjunta en los carteles digitales.

El ejercicio del simulacro será a las 12:00 horas tiempo del centro de México, es decir, 13:00 horas en Cancún, en la cual se desarrollará la hipótesis de un huracán, donde la ciudadanía debe aplicar las estrategias y conocimientos en el antes, durante y después.

Asimismo, la población recibirá un mensaje de texto con la palabra “SIMULACRO” y una alerta sonora como parte de dicha actividad, además, se activarán las alertas de los establecimientos, para que la población actúe conforme a los protocolos de seguridad.

Alistan exposición del Día de Muertos

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) lanzó la convocatoria para artistas plásticos locales a fin de integrarse a la exposición colectiva del Día de Muertos, que este año estará dedicada a los alebrijes, figuras emblemáticas del arte popular mexicano que se han convertido en un símbolo de esta celebración.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, explicó que esta muestra, que cumple 11 años de realizarse, tiene como propósito rescatar y difundir las tradiciones mexicanas, además de fortalecer la cultura y el arte en la comunidad. Destacó que se trata de un espacio en el que las y los creadores cozumeleños pueden compartir su talento con visitantes y habitantes de la isla.

Los alebrijes, protagonistas de esta edición, surgieron en los años cuarenta gracias al artesano Pedro Linares, quien los creó a partir de un sueño en el que aparecían criaturas fantásticas con formas híbridas y colores vibrantes. Con el tiempo, estas piezas adquirieron un lugar en la tradición del Día de Muertos al ser consideradas representaciones de guías espirituales que acompañan a las almas en su regreso al mundo terrenal.

Isela Carrillo Cupul, directora del Museo de la Isla, detalló que podrán participar obras de escultura, pintura, dibujo o fotografía. Las piezas plásticas deberán entregarse en bastidor o papel, debidamente enmarcadas, y no exceder los 70 centímetros de ancho o largo. Cada artista podrá presentar una sola obra, junto con una ficha que incluya título, técnica y nombre del autor. En caso de estar a la venta, se deberá indicar el precio.

Las obras serán recibidas en el Museo de la Isla del 15 al 21 de octubre en días y horarios hábiles. La exposición se inaugurará el 25 de octubre como parte de las actividades culturales que enmarcan la conmemoración del Día de Muertos en Cozumel.