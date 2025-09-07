QR lanza ambiciosa campaña enfocada en el turismo de lujo

Giro estratégico

Busca posicionarse como destino premium, aprovechando eventos como el US Open

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En un giro estratégico para diversificar su oferta turística y captar visitantes de alto poder adquisitivo, Quintana Roo ha lanzado una ambiciosa campaña internacional enfocada en el turismo de lujo. Bajo el lema “La Nueva Era del Caribe Mexicano”, el estado busca posicionarse como un destino premium en el mapa global, aprovechando eventos de alto perfil como el US Open en Nueva York.

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) ha desplegado una serie de acciones dirigidas al segmento de lujo, incluyendo activaciones en espacios emblemáticos como Times Square y colaboraciones con medios especializados como Condé Nast y Travel + Leisure. La campaña, denominada Luxury Experience by Mexican Caribbean, promueve los 12 destinos del Caribe mexicano como enclaves de sofisticación, exclusividad y experiencias personalizadas.

“Estamos conectando con millones de personas alrededor del mundo, mostrando que Quintana Roo no solo es sol y playa, sino también gastronomía de autor, hotelería de clase mundial y boutiques internacionales”, afirmó Andrés Martínez, director del CPTQ.

Como parte de esta estrategia, el estado ha incorporado a los tenistas John Isner y Diego Schwartzman como embajadores turísticos. Ambos participarán en activaciones promocionales que incluyen visitas al destino y difusión en redes sociales, aprovechando la visibilidad del US Open para captar la atención del público estadounidense, que representa el 38.9% de los visitantes extranjeros en Quintana Roo.

La campaña ha logrado incrementar en un 14% la presencia digital de los destinos del estado en motores de búsqueda, lo que refleja un impacto positivo en la percepción internacional del Caribe mexicano como destino de lujo. Tras las acciones en Nueva York, el CPTQ planea continuar la promoción en Bahamas, consolidando un año completo de esfuerzos enfocados en el turismo premium.

Quintana Roo cuenta con un robusto inventario de marcas de lujo en hotelería, gastronomía y comercio, lo que permite ofrecer experiencias exclusivas durante todo el año. Desde resorts con certificaciones internacionales hasta restaurantes galardonados por la Guía Michelin, el estado se posiciona como un referente en turismo de alto nivel.

La estrategia de Quintana Roo para atraer al turismo de lujo no solo busca incrementar la derrama económica, sino también diversificar la llegada de visitantes y fortalecer la ocupación hotelera en temporadas clave. Con campañas de alto impacto, alianzas deportivas y una oferta consolidada, el Caribe mexicano se proyecta como un destino de clase mundial para el viajero más exigente.

CCE prevé recuperación económica a fin de año

Tras un año marcado por la desaceleración turística e inmobiliaria, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la Riviera Maya proyecta una recuperación económica hacia el último trimestre de 2025. Así lo afirmó su presidente, José Ramón Cárdenas González, quien reconoció que diversos factores internacionales y locales han afectado el dinamismo económico de la región, pero confía en que nuevos incentivos y esfuerzos conjuntos permitirán revertir la tendencia.

Durante la primera mitad de 2025, Playa del Carmen y otros destinos del corredor turístico enfrentaron una baja significativa en la llegada de visitantes, así como en la venta de propiedades, especialmente departamentos. Esta contracción se atribuye a factores como la inflación global, ajustes en el mercado inmobiliario y una menor afluencia de turistas estadounidenses, tradicionalmente el principal mercado extranjero para la región2.

“Varios temas quedaron estancados y factores internacionales afectaron la actividad económica. Pero vienen cosas que pueden detonar la economía y que esperamos funcionen”, señaló Cárdenas González.

El dirigente empresarial destacó que septiembre y octubre serán meses de baja actividad, pero anticipa una reactivación gradual a partir de noviembre. Entre las medidas que podrían impulsar la recuperación se encuentran incentivos fiscales, promoción turística focalizada y proyectos de infraestructura que fortalezcan la conectividad y el atractivo del destino.

Además, hizo un llamado a la comunidad y al sector privado para trabajar de manera coordinada en la recuperación económica. “Playa del Carmen se vende solo como destino turístico, pero es responsabilidad de todos rescatar lo que nos corresponde y fortalecer la economía local”, enfatizó.

El CCE confía en que el último trimestre de 2025 marcará un punto de inflexión, con el regreso de inversiones, mayor ocupación hotelera y dinamismo en el mercado inmobiliario. La temporada alta de invierno, junto con campañas de promoción internacional, podría ser el catalizador que reactive los sectores más golpeados.