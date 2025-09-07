Queremos que se vea a Ecatepec como un ejemplo en colecta de basura: Azucena Cisneros

Récord de gente recolectando basura, simultáneamente

Ecatepec, Méx.- Queremos que el mundo vea a Ecatepec no sólo como un municipio, el municipio más grande del Estado, sino como una comunidad que se organiza, que participa y que transforma su territorio, por lo que la alcaldesa Azucena Cisneros Coss invitó a la población a participar en el evento para romper el Récord Guinness de más personas recogiendo basura simultáneamente.

Con la participación del gobierno y la ciudadanía en este ejercicio, lo que se buscó es demostrar que la sociedad organizada puede alcanzar metas de beneficio común.

“Lo que estamos detonando en cada una de las comunidades es una participación, es una fuerza vital muy importante”, afirmó.

Ese día se habilitaron 73 puntos de recolección masiva en zonas estratégicas del territorio municipal y hubo una participación de más de 150 mil personas, suficiente para establecer el citado Récord Guinness.

Cisneros Coss recordó que una de las prioridades de su gobierno es la recolección de basura y hasta el momento suman más de 60 mil toneladas retiradas de espacios públicos, entre ellas siete mil toneladas de cauces, barrancas y areneros.

“El Récord Guinness es un tema que se convierte en una necesidad básica, no solamente para Ecatepec sino para todo el Valle de México, para toda la zona metropolitana, para toda la Ciudad. La basura está costando vidas, patrimonio y calidad de vida”, expresó.