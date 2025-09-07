Inician los trabajos para el saneamiento del Río Hondo

Participación en Foro Internacional de Aqua Tech

Naucalpan, Méx.- El Gobierno de Naucalpan a través del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), participó en el evento internacional convocado por Aqua Tech, en el panel «Proyectos y Expectativas del Sector Hídrico de los Países Bajos en México», con el tema Saneamiento del Río Hondo.

El pasado mes de febrero, el gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, y la Embajada de Países Bajos firmaron una carta intención para el Saneamiento del Río Hondo e impulsar la justicia hídrica en el municipio. Posteriormente, en julio del 2025, se llegaron a acuerdos para iniciar las investigaciones necesarias para rescatar este cauce que atraviesa Naucalpan.

Gracias a los trabajos realizados por el gobierno de Naucalpan, se llevó a cabo la Firma del Memorándum de Entendimiento con los Países Bajos, para que empresas internacionales den a conocer la tecnología de punta con la que se cuenta en la actualidad.

Este evento se llevó a cabo en el Centro Banamex de la Ciudad de México, donde Aquatech México reunió a más de 200 empresas expositoras y 10,000 especialistas de sectores público y privado, instituciones académicas, organismos internacionales y organizaciones ciudadanas, en una plataforma de alto impacto para impulsar la transformación del sistema hídrico mexicano.